Nieuwe onderhandelingen Oekraïne van start in Turkije: ‘Handen schudden zit er niet bij’

Belgische baby Camille stikte op de kinderop­vang, de telefoon ging: ‘Uw kind wordt gereani­meerd’

Het Openbaar Ministerie in België is een onderzoek gestart naar het overlijden van de 19 maanden oude baby Camille in een kinderdagverblijf voor kinderen met een beperking. Het meisje uit Deurne zou zijn gestikt in een ballon. ,,Camille was vrolijk toen ze werd afgezet, twee uur later ging de telefoon: uw kindje wordt gereanimeerd. Het verdriet is onmetelijk”, zegt haar tante.

24 maart