Nieuwe president belooft Brazilië te veranderen in grote, welvarende en vrije natie

Meteen na zijn overwinning sprak Bolsonaro via een nogal haperende internetverbinding zijn aanhang toe via Facebook. ,,We gaan met elkaar Brazilië redden. Er moet een einde komen aan het socialisme, het communisme en het linkse populisme. We hebben alles om een grote natie te zijn. We zullen alle beloften waarmaken die we hebben gedaan. Samen gaan we het lot van Brazilië veranderen”, zei hij.

Vrijheid

Kort daarop gaf hij op een geïmproviseerde persconferentie thuis een toespraak waarbij hij nadrukkelijk alle Brazilianen betrok. ,,Er is geen verschil tussen noord of zuid, we regeren voor alle Brazilianen. Jullie zijn mijn getuigen dat deze regering de Grondwet, de democratie en de vrijheid zal verdedigen. Dat is geen belofte van een partij, maar het woord van een man en een belofte aan God. Vrijheid is een fundamenteel principe. De vrijheid om te gaan en staan waar je wilt, politieke en religieuze vrijheid, de vrijheid van informatie, opinievorming en het maken van keuzes. Ik beloof ook een nette regering te vormen, die bestaat uit mensen die het doel hebben om Brazilië te veranderen in een grote, welvarende en vrije natie”, aldus Bolsonaro.

Hij zei ook dat zijn regering een einde wil maken aan de ‘verslavende cyclus van de groei van de overheidsschuld’. ,,Werk, inkomen, kansen en werk voor iedereen, dat is onze inzet.”

Bier en barbecue

In heel Brazilië gingen aanhangers van de oud-legerkapitein meteen na het bekend worden van de uitslag de straat op om de eerste niet-socialistische verkiezingszege sinds 2002 te vieren. Op de strandboulevard van de chique wijk Barra da Tijuca in het westen van Rio de Janeiro waren de hele dag grote groepen Bolsonaro-sympathisanten verzameld voor het zwaarbewaakte condominium waar de nieuwe Braziliaanse president woont. Vooral gehuld in geel-groen, de nationale kleuren die Bolsonaro heeft geannexeerd, namen ze met bier, pizza, barbecue en muziek al gedurende de hele middag een voorschot op de winst.

In afwachting van de definitieve uitslag groeide de aanhang in de loop van de avond uit tot een massa van duizenden mensen. Zodra de overwinning definitief was, werd er een massaal vuurwerk afgestoken en vierden ze feest met anti-Arbeiderspartijleuzen en het roepen van ‘mito, mito’ (legende), de bijnaam die Bolsonaro onder zijn aanhang heeft verworven.

Volledig scherm Een aanhanger van Bolsonaro viert in Rio de Janeiro de verkiezingswinst met een groot namaak-machinegeweer in haar handen. De aanpak van geweld is een van de voornaamste thema's van de nieuwe president van Brazilië, die in de campagne heeft gezegd dat hij de politie vergaande bevoegdheden wil geven om criminelen dood te schieten. ‘Een goede bandiet is een dode bandiet', is zijn motto. © AP

Snoeihard