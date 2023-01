Nieuwe rechtse regering in Israël gaat tegen stroom in en verlaagt belasting op wegwerpplastic

Waar wereldwijd steeds meer landen zich inzetten om de hoeveelheid wegwerpplastic te verminderen, gaat Israël juist de andere kant op. De nieuwe minister van Financiën verlaagt de belasting op plastic en vraagt de bevolking daarbij te controleren of in winkels de prijs van plastic ook echt naar beneden gaat.

De belasting op wegwerpplastic was pas een jaar geleden ingevoerd en leek al zijn vruchten af te werpen. Volgens het ministerie van Milieubescherming was de verkoop van plastic wegwerpartikelen met 40 procent afgenomen, in vergelijking met november 2021.

Lees ook Tienduizenden Israëli demonstreren tegen regering-Netanyahu

Maar ultra-orthodoxe gelovigen, die destijds al tegen de belastingverhoging streden, vinden dat zij er onevenredig hard door worden getroffen. Streng gelovige Joden gebruiken volgens berekeningen van het land drie keer meer plastic spullen dan de rest van de bevolking. Onder meer omdat ze vaak grote gezinnen hebben, lagere inkomens hebben en veel van hen geen vaatwasser hebben.

De nieuwe regering, met daarin uiterst-rechtse en orthodoxe partijen, laat haar oren graag hangen naar het streng gelovige deel van de bevolking. Minister van Financiën Smotrich verlaagt de belasting in eerste instantie voor één jaar, officieel om de inflatie tegen te gaan.

Daarmee druist Israël tegen de beweging in die veel andere landen hebben ingezet. In de Europese Unie geldt sinds juli 2021 een verbod op plastic rietjes, borden en wattenstaafjes. En ook landen als India, Kenia en Canada kennen dergelijke verboden. Zij proberen daarmee de plastic soep in oceanen tegen te gaan, en de vele afvalhopen van éénmalig gebruikt plastic te verkleinen.

Volledig scherm Inwoners van Israël demonstreren tegen het beleid van premier Netanyahu, die de democratie in het land lijkt te ondermijnen. © ANP / EPA

Spanningen lopen op

De uiterst rechtse regering van Israël onder leiding van premier Benjamin Netanyahu is vandaag precies één maand aan de macht, maar heeft al flink haar stempel gedrukt op het land. Zo zijn de spanningen met de Palestijnen opgelopen. Donderdag stierven op de Westelijke Jordaanoever negen Palestijnen, bij een inval van het Israëlische leger in het vluchtelingenkamp Jenin. Het was de dodelijkste inval van de afgelopen jaren. Vrijdag werden bij een synagoge in Oost-Jeruzalem zeven mensen doodgeschoten, waarna Israël 42 mensen oppakte. Het gaat om onder andere om familie van de 21-jarige Palestijnse schutter.

In Israël zijn de afgelopen dagen grote demonstraties tegen plannen van minister van Justitie Levin, die vindt dat een meerderheid van het parlement wetgeving moet kunnen goedkeuren, ook al gaat die in tegen de grondwet. Ook wil hij invloed uitoefenen op de benoeming van rechters. Tegenstanders waarschuwen dat daarmee de democratie in Israël ten einde komt.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: