Nieuwe wet dwingt ter dood veroordeelden in South Carolina te kiezen: elektrische stoel of vuurpeloton

In de hoop het voltrekken van de doodvonnissen zo snel mogelijk te kunnen hervatten, ondertekende gouverneur Henry McMaster vrijdag de nieuwe wet. Die verplicht ter dood veroordeelden te kiezen tussen executie en de elektrische stoel als er geen gif beschikbaar is voor een dodelijke injectie. De meeste farmaceutische bedrijven weigeren staten medicijnen te leveren die nodig zijn om gedetineerden te kalmeren, hun spieren te ontspannen en hun hart te doen stoppen.

Van 1996 tot 2009 voltrok South Carolina gemiddeld ongeveer drie doodsvonnissen per jaar. De laatste keer was in mei 2011. Een tijdelijk ontbreken van ter dood veroordeelden die hun veroordeling niet meer konden aanvechten, viel daarna samen met het verstrijken van de houdbaarheidsdatum van de gifvoorraad in 2013.

Rechtszaak

In de Amerikaanse staat zitten momenteel 37 veroordeelden in dodencellen. Twee van de drie voor wie geen rechtsmiddelen meer openstaan tegen hun veroordeling, hebben meteen een rechtszaak aangespannen tegen de nieuwe wet. Ze kunnen volgens hun advocaten niet worden geëlektrocuteerd of doodgeschoten omdat hun cliënten zijn veroordeeld op basis van een eerdere wet. Die bepaalde dat ter dood veroordeelden die niet kiezen voor de elektrische stoel, automatisch sterven door middel van een dodelijke injectie. De twee aanspanners van de zaak kozen voor die laatste methode. Die kan weliswaar niet worden uitgevoerd maar een gedwongen strafuitvoering op een andere manier schendt hun grondrechten, aldus de raadslieden van Freddy Owens en Brad Sigmon.

Hoe snel de doodvonnissen in South Carolina voltrokken kunnen worden, is afwachten. De 109 jaar oude houten elektrische stoel is klaar voor gebruik. Ambtenaren van het gevangeniswezen hebben een eerste onderzoek gedaan naar de manier waarop vuurpelotons executies uitvoeren in andere staten, maar weten niet hoe lang het zal duren voordat er een nieuw vuurpeloton is in South Carolina. De andere drie staten die executie door een vuurpeloton toestaan ​​zijn volgens het Doodstraf Informatiecentrum in Washington Mississippi, Oklahoma en Utah, volgens het Death Penalty Information Center (DPIC).

Volledig scherm De dodencellen in de staatsgevangenis Broad River Correctional Institution in Columbia. © AP

Minder humane methoden

Sinds de herinvoering van de doodstraf in de Verenigde Staten, in 1977, zijn drie ter dood veroordeelden gestorven door middel van executie door een vuurpeloton. Ze zaten alle drie in dodencellen in Utah. Negentien ter dood veroordeelden stierven deze eeuw in de elektrische stoel. South Carolina is een van de acht staten die volgens het DPIC nog steeds gevangenen kunnen elektrocuteren.

,,Dit zijn executiemethoden die voordien werden vervangen door dodelijke injectie, die als menselijker wordt beschouwd, en het maakt South Carolina de enige staat die teruggaat naar de minder humane executiemethoden”, zegt Lindsey Vann van Justice 360, een non-profitorganisatie die zich inzet voor veel van de 37 mannen in de dodencellen in South Carolina.

Sneller en minder pijnlijk

Een ter dood veroordeelde Amerikaan in Nevada wil juist geen spuitje. De 45-jarige Zane Michael Floyd geeft de voorkeur aan executie door een vuurpeloton. Dat is een snellere en minder pijnlijke dood, lichtten zijn advocaten vorige maand toe voor een rechtbank in Las Vegas. Die behandelt het hoogst opmerkelijke verzoek van hun cliënt. Hij werd in 2000 veroordeeld voor het, een jaar eerder, doodschieten van vier mensen in een supermarkt met een jachtgeweer en het zwaar verwonden van een vijfde slachtoffer.

Floyds doodvonnis zal naar verwachting in juni worden voltrokken. Aanklagers zullen in mei een uitvoeringsbevel eisen bij de staatsrechtbank, mogelijk voor de week van 7 juni. Dat zou de eerste voltrekking in vijftien jaar zijn in Nevada.

Hoe denk jij over de doodstraf?

