Nieuwe zoektocht naar Madeleine McCann in Algarve, op plek waar verdachte vaak kwam

Zestien jaar na haar verdwijning wordt er in Portugal vanaf dinsdag opnieuw gezocht naar Madeleine McCann, melden Portugese media. Op verzoek van Duitse autoriteiten focust de Portugese politie haar zoektocht op het gebied bij de Aradedam, vijftig kilometer van Praia da Luz, in de Algarve.

De locatie voor de nieuwe zoektocht is niet uit de lucht gegrepen. Christian B., hoofdverdachte in de Madeleine McCann-zaak, bezocht vroeger met regelmaat de plaats. De Duitse autoriteiten hopen nu sporen of bewijzen te vinden die nieuwe informatie kunnen opleveren over de verdwijning van het meisje.

Het damgebied wordt afgezet. Ook zou er al een tent staan van de lokale autoriteiten. De verwachting is dat de zoektocht tot in elk geval woensdag duurt. Ook Britse autoriteiten zouden aanwezig zijn bij de zoektocht, melden Portugese media.

B. zit momenteel een celstraf in Duitsland uit voor verkrachting van een Amerikaanse vrouw in Portugal. Het vermoeden bestaat dat hij Maddie, zoals Madeleine altijd liefkozend genoemd werd, om het leven heeft gebracht. Zelf heeft hij betrokkenheid bij de Maddie-zaak altijd ontkend.

Madeleine McCann verdween op 3 mei 2007 in Praia da Luz, een badplaats in het zuiden van Portugal, waar zij op vakantie was met haar ouders en een groep vrienden. Haar verdwijning leidde uiteindelijk tot een massale internationale campagne om het meisje te vinden. Foto’s van de kleuter, met haar lichtbruine gekrulde haar en grote ogen, gingen de hele wereld over.

Na een onderzoek van veertien maanden, waarin zelfs de ouders een tijd verdacht werden, sloot de Portugese politie de zaak af in 2008, om die uiteindelijk vijf jaar later te heropenen. Pas in 2020 kwam de zaak in een stroomversnelling, toen het Duitse openbaar ministerie bekendmaakte dat het zeker was dat Maddie was overleden en dat een 43-jarige man gezien werd als hoofdverdachte.

De verdachte woonde tussen 1995 en 2007 regelmatig in de Algarve. Onder meer enkele jaren op een aftandse boerderij, enkele kilometers van Praia da Luz, waar Maddie verdween. Een jaar voordat ze verdween, verliet hij zijn huurboerderij. De politie vermoedt echter dat hij in de buurt van het vakantieresort in Praia da Luz bleef. Uit onderzoek blijkt dat de verdachte zich de avond van 3 mei 2007, toen Madeleine verdween, vlak bij de badplaats in de Algarve bevond.

Vorige maand blies een Duitse rechtbank het proces tegen B. af omdat ze zichzelf niet bevoegd vindt. Het is nog onduidelijk of er ooit nog een proces volgt over de zaak-Maddie zelf.

