Nigeriaanse politie bevrijdt 19 zwangere vrouwen en vier baby's uit ‘babyfabriek’

VIDEO Dierentuin woest op dansende vrouw die leeuw treitert: 'Ze had dood kunnen gaan’

13:04 Een dierentuin in New York heeft aangifte gedaan tegen een vrouw die afgelopen weekend over het hek van een leeuwenverblijf klom. De bezoekster liep nonchalant op een van de dieren af en bracht daarmee haar eigen leven in gevaar, stelt een woordvoerder van The Bronx Zoo, met 4000 dieren de grootste stadsdierentuin in de Verenigde Staten.