Nike haalt schoen terug na klacht moslima dat ‘logo Allah beledigt’

Nieuwe ecologi­sche ramp dreigt door roodbruine modder­stroom

9:00 De dambreuk bij een ijzerertsmijn vorige week in Brumadinho in Brazilië dreigt een nog grotere ecologische ramp te worden. Een stroom modder en ijzerhoudend afvalwater is mogelijk via vertakkingen op weg naar de belangrijke Sao Francisco rivier waaruit honderden dorpen en steden hun drink- en irrigatiewater pompen.