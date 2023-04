Nog acht mensen vermist na instorting flatgebouw Marseille

Het pand van vier verdiepingen in het centrum van Marseille stortte in de nacht van zaterdag op zondag in. Daarbij raakten ten minste vijf mensen uit omliggende gebouwen gewond. De burgemeester van Marseille zei meteen al dat er mogelijk nog mensen in leven zijn onder het puin, maar ook dat er rekening moet worden gehouden met slachtoffers.

Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de explosie die aan de instorting voorafging. Op beelden van bewakingscamera’s is te zien dat de explosie zeer krachtig was. In eerste instantie werd een gaslek vermoed, maar dat kan nog niet bevestigd worden.