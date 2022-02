Nog drie ex-politiemannen schuldig bevonden in zaak George Floyd: ‘Gerechtigheid’

De drie verdachten blijven voorlopig op borgtocht vrij, in afwachting van de hoogte van de straf. De zitting waarin deze wordt vastgesteld staat nog niet gepland. Dit meldt persbureau AP . Op veroordeling van een schending van burgerrechten die de dood tot gevolg heeft, staat een levenslange gevangenisstraf of zelfs de doodstraf, maar zulke straffen worden zelden gegeven. In mei 2020 hield Chauvin Floyd 9,5 minuut met een knie op zijn nek vastgepind op de grond, terwijl het slachtoffer met zijn gezicht naar beneden op straat lag. Op dat moment werd Floyd verdacht van het betalen met een vals biljet van 20 dollar. Hoewel hij herhaaldelijk aangaf tijdens de arrestatie dat hij geen lucht kreeg, liet de ex-agent Floyd niet los. Ook niet toen het slachtoffer niet meer bewoog en omstanders riepen dat hij hem vermoordde.

Gerechtigheid

Politiedoden

Chauvin werd vorig jaar juni door de rechter in Minneapolis veroordeeld tot een celstraf van 22 jaar en 6 maanden. ,,Ik wil de diepe en enorme pijn erkennen die alle families voelen, vooral de familie Floyd”, zei rechter Peter Cahill toen. ,,U hebt ons medeleven en ik erken en hoor de pijn die u voelt. Ik erken de pijn niet alleen van degenen in deze rechtszaal, maar ook van de familie Floyd buiten deze rechtszaal en andere leden van de gemeenschap.”



Na de dood van Floyd werden overal ter wereld demonstraties gehouden tegen institutioneel racisme. The Washington Post bracht naar buiten dat de Amerikaanse politie vorig jaar 1055 mensen heeft doodgeschoten. Het grootste gedeelte van de slachtoffers was man (94 procent). Nog altijd is een disproportioneel aantal van de doodgeschoten mensen zwart of latino, aldus de krant.