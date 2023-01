Nog geen nieuwe coronavariant in China, maar wel meer gegevens nodig, zegt WHO

Er zijn op dit moment geen nieuwe varianten van het coronavirus in China, zo meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) woensdagmiddag op basis van data van de Chinese autoriteiten. Maar de WHO dringt wel bij China aan op het delen van meer gegevens, zoals cijfers over ziekenhuisopnames.

,,Gegevens blijven essentieel voor de WHO om regelmatige, snelle en robuuste risicobeoordelingen van de wereldwijde situatie uit te voeren”, zei directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus woensdag. Hij zei ook te begrijpen dat dat sommige landen stappen ondernemen om hun burgers te beschermen, gezien het gebrek aan informatie.

Het Europees Centrum voor Ziektebestrijding (ECDC) kwam dinsdag al tot eenzelfde conclusie: ,,De varianten die in China ­circuleren, circuleren ook al in de EU en vormen daardoor geen uitdaging voor de immuniteitsreactie bij burgers uit de EU. Bovendien zijn er onder de EU-burgers relatief hoge niveaus van immuniteit en vaccinatie”, zo stelde het in een verklaring. Maar ook deze instantie hekelde het gebrek aan betrouwbare ­data over het aantal ziektegevallen, ziekenhuis­opnames, en overlijdens in China.

Ongekende golf aan besmettingen

Verschillende landen maken zich zorgen over het ontstaan van een eventuele nieuwe variant van het virus in China, nu dat land worstelt met een ongekende golf aan besmettingen. Spanje, Italië en Frankrijk hebben aangekondigd om vanaf 8 januari verplichte PCR-tests in te voeren voor reizigers uit China. Gezondheidsexperts uit de 27 lidstaten waren het er dinsdag al over eens geworden dat gecoördineerde actie nodig is: wie eenmaal binnen de EU is kan vrij van het ene land naar het andere reizen. ,,De overweldigende meerderheid is voorstander van tests vóór het vertrek uit China”, zei een woordvoerder van de Europese Commissie.

Op dit moment vergaderen de 27 landen om te kijken of ze tot gecoördineerde maatregelen. Gezondheid is in de EU geen Europese maar een nationale bevoegdheid.

Zelftesten op Schiphol

Nederland is woensdag begonnen zelftesten aan te bieden aan reizigers die vanuit China aankomen op Schiphol. Ongeveer honderd mensen aan boord van een vliegtuig uit de stad Xiamen kregen een test aangeboden en ‘nagenoeg iedereen’ heeft de tests aangenomen, zo liet GGD Kennemerland weten. ,,Een handjevol zei nee en liep door.” De dienst houdt niet bij hoeveel mensen de tests daadwerkelijk uitvoeren en bij hoeveel van hen het coronavirus wordt aangetroffen.

De Europese Commissie heeft China al eerder deze week laten weten dat de Europese Unie bereid is vaccins te doneren. Beijing heeft daar nog niet op gereageerd. Wel hebben Chinese functionarissen scherpe kritiek geuit op de COVID-19-testvereisten die nu worden opgelegd. ,,De inreisbeperkingen hebben geen wetenschappelijke basis en zijn in sommige gevallen zelfs buitensporig en onaanvaardbaar”, zei een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdag.

Abrupt gestopt

China is vorige maand na ongekende protesten van de bevolking abrupt gestopt met het zerocovidbeleid. Chinezen mogen ook weer reizen, en vanaf 8 januari mogen buitenlanders China weer in. Alleen kampt China nu alsnog met een golf besmettingen, mogelijk miljoenen per dag. De autoriteiten zijn inmiddels officieel gestopt met tellen. Maar journalisten bij ziekenhuizen noteren dramatische taferelen bij ziekenhuizen en crematoria.

Vanaf het begin van de epidemie zocht de regering in Beijing de oplossing in testen, infecties tellen en zeer strikte lockdowns. Hele steden werden soms van de buitenwereld afgesloten. Al die tijd bleef het aantal besmettingen inderdaad relatief klein, maar vrijwel uitdoven, zoals elders in de wereld waar is ingezet op vaccinatie, dat wilde de pandemie in China maar niet.