Nog steeds geen akkoord over olieboycot: ‘Hele EU gegijzeld door één land’

,,De hele Unie wordt gegijzeld door één land”, aldus de Litouwse minister Gabrielius Landsbergis. Hongarije, volledig afhankelijk van Russische olie, wil vijf jaar uitstel, de meeste andere lidstaten vinden tweeënhalf jaar genoeg. Ze willen bovendien haast omdat Europa met zijn gas- en oliegelden nu de oorlog in Oekraïne financiert.

,,Elke dag maken Europese landen kapitalen over naar Rusland”, aldus buitenlandminister Dmytro Koeleba, vandaag zelf in Brussel. ,,En dat terwijl een olie- en gasboycot ook in hun belang is. Ze betalen nu ons én de Russische oorlogsmachine, en daarna weer het herstel van wat de Russen hebben verwoest.”

Quote Ze betalen nu ons én de Russische oorlogsma­chi­ne Buitenlandminister Dmytro Kuleba EU-Buitenlandchef Borrell zei te betreuren dat een akkoord er ook vandaag niet in zat. ,,Dat is nu weer aan de ambassadeurs.” Zijn Duitse collega Annalena Baerbock zei te rekenen op een akkoord ‘de komende dagen’.

‘Kill Russian export!’

De geldstromen naar Moskou stoppen is volgens Koeleba belangrijk omdat macht en geld de enige twee dingen zijn die tellen voor Poetin. ,,Als je hem zijn geld afpakt heeft hij alleen nog macht, maar wel met lege zakken.” Hij adviseert zijn EU-collega’s dan ook hun zevende sanctiepakket, nu in de maak, daarop te richten. ,,In drie woorden samengevat: Kill Russian export! Niet alleen van olie en gas, maar volledig. Het is de enige manier om deze oorlog te stoppen.”

De EU kwam Oekraïne vanmiddag wel tegemoet met vers geld voor wapens: opnieuw 500 miljoen, wat het totaal sinds het begin van de oorlog op 2 miljard euro brengt. ,,En dat is maar het topje van de ijsberg omdat veel lidstaten daarbovenop ook nog wapens leveren”, aldus Borrell. Een andere belangrijke wens, Oekraïne kandidaat-EU-lid maken, wordt niet ingewilligd. Europa mist daarmee ‘een uniek politiek moment’, aldus Koeleba. ,,De steun onder de Oekraïense en Europese publieke opinie is record-high. Ik snap dat we niet meteen lid kunnen worden, maar tegen de kandidaat-status zie ik geen rationele argumenten.”

Onrust zaaien

Diverse EU-ministers drongen vanmiddag wel aan op een snel toetredingsperspectief voor de Westelijke Balkan, te beginnen met de opening van toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië. Ook dat heeft alles met Poetin te maken. ,,Rusland kan daar, midden in Europa, onrust zaaien zonder één schot te lossen”, aldus de Oostenrijkse minister Alexander Schallenberg. Landsbergis: ,,We staan nu voor besluiten die bepalend zijn voor de komende decennia.”



Volgens Borrell kunnen de onderhandelingen met Albanië en Noord-Macedonië nog deze of volgende maand worden geopend. Hij noemde het ‘moedig’ van de meeste Balkanlanden dat zij het sanctiebeleid tegen Rusland steunen en riep Servië op dat ook te doen. ,,Nauwe banden met het Poetin-regime zijn niet langer compatibel met het bouwen aan een gezamenlijke toekomst in de EU. Neutraliteit is in deze oorlog een vals concept, omdat je dan aanvaller en aangevallene op één lijn zet.”

Volledig scherm De Oekraïnse minister voor Buitenlandse Zaken Dmytro Koeleba (midden) en de Canadese minister voor Buitenlandse Zaken Melanie Joly (links) worden verwelkomt door EU-Buitenlandchef Josep Borrell (rechts). © ANP / EPA

Bekijk hier onze video’s over de oorlog in Oekraïne: