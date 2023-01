Na de Griekse vicevoorzitter dreigen nog twee Europarlementariërs hun immuniteit te verliezen als gevolg van het corruptieschandaal. Ook is meer bekend geworden over de rol van Marokko.

Het gaat om de sociaaldemocraten Marc Tarabella uit België en Andrea Cozzolino uit Italië. Het parlement zal zodra het op 16 januari in Straatsburg bijeenkomt op verzoek van de Belgische federale politie een procedure beginnen om de twee hun onschendbaarheid af te nemen, zei voorzitter Roberta Metsola.

De procedure moet binnen een maand zijn afgerond. Bij de Griekse vicevoorzitter Eva Kaili kon dat binnen een dag, maar zij was op heterdaad betrapt met honderdduizenden euro’s contant geld. Tarabella en Cozzolino worden wel al genoemd sinds het schandaal in december uitbrak, maar ontkennen elke betrokkenheid.

Uit gelekte politiedossiers is inmiddels duidelijk wie de centrale man in de hele zaak is: de Italiaan Pier Antonio Panzeri. Deze voormalige vakbondsleider was van 2004 tot 2019 lid van het Europees parlement, en leek zich daar behalve voor de rechten van arbeiders ook steeds sterker in te zetten voor de mensenrechten.

Geld in enveloppen

Hij werd in 2009 voorzitter van de delegatie die de relatie onderhoudt met Noord-Afrikaanse landen, en in 2017 van de mensenrechtencommissie. Daarin uitte hij zich uiterst kritisch, behalve als het over Marokko ging. Daar zag hij juist vaak ‘verbeteringen’. Volgens de Belgische Justitie onderhield hij nauwe contacten met de buitenlandse veiligheidsdienst van het land en werd hij betaald door de huidige Marokkaanse ambassadeur in Marokko. In contant geld, in enveloppen en soms zelfs in boodschappentassen.

In NRC vertelden twee Marokkaanse activisten vandaag hoe de parlementair medewerker van Panzeri hen in 2018 probeerde af te houden van het nomineren van een gearresteerde demonstrant voor de prestigieuze Sacharovprijs. Die medewerker was Francesco Giorgi, de man die tijdens zijn werk in het parlement een relatie kreeg met het Griekse parlementslid Eva Kaili. De twee hebben inmiddels samen een kind.

Volledig scherm Francesco Giorgi en Eva Kaili. © AFP

Na de Europese verkiezingen van 2019 veranderde er het nodige. Antonio Panzeri werd niet herkozen en begon een non-gouvernementele organisatie. Francesco Giorgi werd nu medewerker van Europarlementariër Cozzolino, maar onderhield nog wel nauwe contacten met zijn oude baas. Eva Kaili werd een van de veertien vicevoorzitters van het parlement. De Belgische justitie vermoedt dat via de organisatie van Panzeri met hulp van Giorgi contant geld aan bepaalde Europarlementariërs is toegestopt, zo blijkt uit politiedossiers. Het onderzoek, dat in juni begon, richtte zich aanvankelijk alleen op Marokko. Later kwam ook Qatar in beeld.

Toespraak geschreven voor Qatar

De Belgische krant Le Soir bracht dinsdag op basis van een politierapport een voorbeeld van verdacht gedrag. Op 14 november hield de Qatarese minister van arbeid in het Europees parlement een toespraak: die werd geschreven door Panzeri en Giorgi. Europarlementariër Tarabella vroeg diezelfde dag of het parlement niet hypocriet was geweest met de kritiek op Qatar, terwijl het vier jaar ervoor stil was gebleven over het WK in Rusland. De zin die hij uitsprak was hem door Giorgi op verzoek van Panzeri ingefluisterd, zo blijkt uit een afgetapt telefoongesprek.

Giorgi heeft na zijn aanhouding in december toegegeven dat hij het geld distribueerde, noemde ook Cozzolino en Tarabella bij naam maar ontkent dat zijn vriendin Kaili er iets van wist. Ook Kaili zelf blijft dat volhouden, pas toen de politie op 9 december naar hun huis op weg was zou zij haar op bezoek zijnde vader hebben gevraagd snel een koffer met contant geld in veiligheid te brengen.

Die koffer was in huis vanwege het werk van haar partner, zei ze. Toen de politie de vader op zijn hotelkamer aanhield, bleek er 750.000 euro in te zitten. Kaili, Giorgi en Panzeri zitten nog vast. Het onderzoek gaat door.

