Nog twee verdachten aangehouden wegens bestorming Capitool

FBI zoekt bekende metalgita­rist (52) voor bestormen Capitool, band geeft verklaring

10 januari Een bekende Amerikaanse metalgitarist ligt in eigen land hevig onder vuur vanwege het bestormen van het Capitool in Washington, afgelopen week. De 52-jarige Jon Schaffer, met zijn band Iced Earth een graag geziene gast op (Nederlandse) festivals, werd al protesterend gefotografeerd in het Amerikaanse parlementsgebouw. In een verklaring distantieert Iced Earth zich van de vernielingen in het Capitool. ,,We keuren de rellen absoluut niet goed en steunen de relschoppers niet.” De FBI en Metropolitan Police zijn naar Schaffer op zoek.