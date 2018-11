Het grote lijden van de bevolking in Jemen wordt verlengd door buitenstaanders, schrijft Karman in haar aangrijpende aanklacht die deze week onder de titel ‘Enough is enough’ in onder meer de Washington Post is gepubliceerd. Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten (beiden met steun van een internationale coalitie waarin de Verenigde Staten en Groot-Brittannië actief meedoen), maar ook de Houthi-rebellen (gesteund door Iran) voeren een regionale machtsstrijd, die allang niet meer gaat over de belangen van de Jemenieten. Die zitten met de afgrijselijke brokken: de infrastructuur van het land ligt in puin, miljoenen mensen worden bedreigd door honger en de ergste cholera-epidemie sinds mensenheugenis heerst. 56.000 doden zijn er al gevallen en nog erger dreigt.

,,Sinds het begin van de oorlog in 2014 hebben de Saoedi’s hun bondgenoten het mandaat ruim overschreden”, aldus Karman, een vriendin van de vermoorde Saoedische journalist Jamal Khashoggi. ,,Waarom mag de legitieme regering niet terug naar bevrijde gebieden? Waarom al die slachtingen van burgers – op markten, vluchtelingenkampen, ziekenhuizen, bruiloften en begrafenissen, scholen en woonwijken? Waarom al die tijd een lucht-, zee- en landblokkade? Waarom hebben Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, twee van de rijkste landen ter wereld, deze humanitaire crisis laten voortduren? In plaats van vluchtelingen te ontvangen heeft Saoedi-Arabië tienduizenden gastarbeiders en zakenmensen uitgewezen, juist degenen die mensen in Jemen konden onderhouden.’’

Het zijn de vragen die inmiddels ook vanuit de VN worden gesteld. Na de moord op de Saoedische journalist Khashoggi ligt Saoedi-Arabië onder een vergrootglas en is er nieuwe druk om de oorlog te beëindigen en een politieke oplossing te zoeken met de Houthi-rebellen. Die zouden volgende maand naar Zweden willen komen voor overleg.

Ook deze rebellen neemt Karman mee in haar aanklacht. ,,Ze moeten stoppen met hun destructieve gedrag en geen wapens en andere steun meer krijgen uit Iran. Het is een extreme groep, die vijandig staat tegenover burgerrechten en ze hebben talloze misdaden tegen mensenrechten op hun geweten.‘’

Te midden van het aanhoudende lijden van de bevolking probeert het Rode Kruis te helpen. Dat lukt maar moeilijk zolang de strijd voortduurt. Afgelopen week bracht de organisatie naar buiten dat er in Nederland relatief weinig handtekeningen binnen waren gekomen voor de petitie ‘tegen onnodig (over)lijden in Jemen’. Sindsdien zijn zo’n 30.000 handtekeningen binnengekomen op www.rodekruis.nl/petitiejemen. ,,We willen graag naar de 50.000 om dit dan aan te bieden aan de Nederlandse overheid‘’, zegt Rode Kruis-woordvoerster Iris van Deinse. Nederland zit nog tot het einde van het jaar tijdelijk in de VN-Veiligheidsraad. Met onze petitie hopen we dat Nederland zich nog eens hard maakt voor Jemen. Want wat we zien is dat we hulp kunnen bieden, maar het is heel erg lastig. Ziekenhuizen worden aangevallen en de toegang tot gebieden is heel slecht. De hulp die wij kunnen verlenen is daardoor beperkt.‘’

