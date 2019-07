Noodoverleg atoomakkoord: ‘niet alles opgelost, maar tevreden’

De partijen die vandaag op een top in Wenen bij elkaar kwamen om te praten over het nucleaire akkoord met Iran uit 2015, willen het in stand houden.

Iran is tevreden over het verloop van het noodoverleg. ,,Niet alles is direct opgelost, maar er was veel bereidheid vanuit alle kanten”, zei de Iraanse afgevaardigde Abbas Araqchi. Vandaag kwamen topdiplomaten van onder andere het Verenigd Koninkrijk, Iran, Duitsland, Rusland en China samen in Wenen om het akkoord te redden.

De Verenigde Staten trokken zich vorig jaar terug uit het atoomakkoord en stelden weer sancties in tegen Iran. Daarop begon Iran weer met het verrijken van uranium boven de toegestane limieten zoals opgesteld in het akkoord uit 2015. Het verrijkte uranium kan gebruikt worden voor kernenergie, maar ook voor atoombonnen.

Tankeroorlog

Op zee brak de afgelopen weken een heuse tankeroorlog uit. De Britten legden een Iraanse tanker aan de ketting in Gibraltar; deze zou, tegen internationale sancties in, olie vervoeren naar Syrië. Het lijkt erop dat Groot-Brittannië op verzoek van de VS heeft gehandeld. Represaille was te verwachten: Iran nam vorige week een Britse tanker in beslag.

Groot-Brittannië wil graag een marinemissie onder Europese leiding in de Perzische Golf. Die moet de veiligheid garanderen van de scheepvaart in de regio. Ook Nederland is benaderd om aan de missie deel te nemen.