Noodtoestand in Californië en Louisiana om extreem weer

Fors meer plofkraken in Duitsland: vaker explosie­ven, twee derde van alle verdachten uit Nederland

15 juni Het aantal plofkraken in Duitsland is vorig jaar flink gestegen. Met 414 gevallen waren het er maar liefst 65 meer dan in 2019 (toename van 18,6 procent). De plofkrakers maakten ook meer buit: zo'n 17,1 miljoen euro, tegenover 15,2 miljoen euro in het jaar ervoor. Dat meldt de federale recherche (BKA) in haar vandaag gepubliceerde jaarverslag over 2020.