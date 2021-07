Noodtoestand in deel Canada door aanhoudende bosbranden

Franse politie schiet verdachte van onthoofden 13-jarige jongen dood

20 juli In de Zuid-Franse stad Tarascon heeft de politie vandaag een man doodgeschoten die ervan verdacht wordt een 13-jarige jongen te hebben onthoofd. Het lichaam van de jongen en het afgesneden hoofd werden gisteravond gevonden in een woning die de man huurde in de stad.