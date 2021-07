Noodweer in Noord-Italië: ‘Dit was heel erg heftig’

Grote hagelstenen, extreme regenval, harde wind en onweer zorgden de afgelopen dagen voor veel schade rond het Comomeer in Noord-Italië. De regionale brandweer moest meer dan zestig reddingsacties uitvoeren. In de plaats Brienno zaten vijftig mensen vast in hun appartementen, omdat een aardverschuiving een gaslek veroorzaakte. In Cernobbio moest een appartementencomplex worden geëvacueerd omdat het dreigde onder te lopen.

Beelden tonen modderstromen die auto’s meesleurden en huizen binnendrongen. Er vielen, voor zover bekend, geen gewonden.

De regio Lombardije, die bijzonder zwaar werd getroffen door de stortregens, wil de noodtoestand laten uitroepen voor onder meer de provincies Varese, Como en Lecco. De regio is populair bij Nederlandse vakantiegangers. Zij moeten de komende dagen nog rekening houden met afgesloten wegen in Zuid-Zwitserland en Noord-Italië. Ook voor donderdag wordt slecht weer verwacht.

Volledig scherm Vernielde wagens rond het Comomeer. © AP

,,Het noodweer was heel heftig. Het begon met donkere wolken vanuit het meer van Lugano, toen volgden er heftige donderslagen, regen, hagel en een harde wind. Door de hagelstenen zijn twee ruiten en twee dakpannen gesneuveld", vertelt Pieter van der Ham Danser. De Nederlander runt samen met zijn vrouw Wietske sinds maart 2020 de Bed & Breakfast Il Maiale Bianco in Centro Valle Intelvi, een dorp in de vallei tussen het Comomeer en het Meer van Lugano. ,,Normaal ontstaan na een regenbui watervalletjes die in het meer lopen, nu kwamen er hele rivieren naar beneden. Dat gaf hier en daar enorme modderstromen. Voor het huis in, achter er weer uit.”

Van der Ham Danser vond de hagel- en regenbuien ‘heel erg heftig'. ,,Maar het spookt hier vaker. Het is niet heel abnormaal voor dit gebied.”

Volledig scherm Peter en Wietske van B&B Il Maiale Bianco. © eigen foto

Een woordvoerder van de Italiaanse Boerenfederatie ziet echter een achterliggend probleem. ,,We hebben in de regio te maken met de gevolgen van klimaatverandering, we zien een trend naar meer tropische omstandigheden en het vaker voorkomen van extreem weer: stormen die heftiger zijn en plotseling opkomen en korte, maar hevige regenbuien. Hagelstormen zijn gebruikelijk in de Italiaanse zomer, maar meteoroloog Luca Lombroso zegt tegen een krant in Bologna dat de kracht en de hoeveelheid van de stormen dit jaar ‘ongewoon is'.

Andere belangenorganisaties in Como wijzen er echter op dat de schade niet alleen toe te schrijven is aan het extreme weer. Het zou ook te maken hebben met het volbouwen van het gebied en het gebrek aan goed bosbeheer.

Volledig scherm Een geblokkeerde weg bij het Comomeer. © AP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Een aardverschuiving in Laglio, bij het Como-meer. © AFP

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: