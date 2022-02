Nooit een wapen vast gehad, maar toch strijden: ‘Je moet overleven’

Hij is lang niet de enige. Zo ruilt oud-prof tennisser Sergei Stakhovsky zijn tennisracket in voor een vuurwapen. Hij gaat terug naar zijn land Oekraïne om in de oorlog te vechten tegen de Russen. Hij heeft zijn vrouw en kinderen in Hongarije in veiligheid gebracht en reist zelf naar Oekraïne om het op te nemen tegen de Russen.



De oproep van de Oekraïense regering aan alle mannen tussen de 18 en 60 jaar is ook bij de familie van Stakhovsky niet aan dovemansoren gericht. Zijn vader en broer zijn chirurgen en verstoppen zich momenteel in schuilkelders, bang om door de Russen opgepakt te worden. Of nog erger. ,,Ik heb geen militaire ervaring, kan wel met geweren overweg”, zegt Stakhovsky. ,,Ik zie niet in waarom het grootste deel van mijn land wel zijn leven riskeert of familie naar de frontlinie stuurt en ik niet”, legt hij uit. ,,Daarom heb ik me vorige week aangemeld voor de reserves. Natuurlijk zou ik vechten. Het is voor mij de enige reden waarom ik probeer terug te gaan.”