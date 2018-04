Noord- en Zuid Korea gaan na 65 jaar vrede tekenen

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un besloten hiertoe na 30 minuten overleg achter gesloten deuren. Beide leiders ontmoetten elkaar in de grensplaats Panmunjom, het dorp in de gedemilitariseerde zone waar in 1953 de niet-geformaliseerde wapenstilstand tussen beide Korea's werd ondertekend. De twee naties zijn officieel nog in oorlog, wel is er sinds 1953 een wapenstilstand. Een van de stappen zou het terugbrengen van de gedemilitariseerde zone (DMZ) in de oorspronkelijke staat zijn. De vier kilometer brede zone niemandsland loopt langs de lijn waar de Koreaanse Oorlog eindigde in een wapenstilstand.

Vrede

Kim en Moon beklemtoonden aan het slot van hun topontmoeting dat ze vrede willen en geen nucleaire wapens op het schiereiland. Dit staat ook in hun verklaring die spreekt over ,,een permanente en solide vrede'' en een einde aan de onderlinge vijandelijke acties. "We hopen niet de fouten uit het verleden te herhalen. Ik hoop dat dit een gelegenheid zal zijn waarbij Koreaanse mensen vrij tussen het noorden en het zuiden kunnen reizen. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen geschiedenis", voegde Kim toe.



De toezegging van Noord-Korea is van groot belang voor de volgende stap: de geplande ontmoeting van Kim Jong-un met de Amerikaanse president Donald Trump. De laatste zei eerder dat hij alleen met Kim wilde praten als Noord-Korea belangrijke stappen richting vrede zet en het nucleaire programma zou opgeven. Na een jaar van spanningen en wederzijdse scheldpartijen lijken Kim en de Amerikaanse president Trump elkaar eind mei of begin juni te gaan ontmoeten. Trump omschreef 'de suïcidale raketman' Kim deze week als 'heel open ' en 'eerbaar'.

Initiatieven

Beide Koreaanse leiders kondigen daarnaast nog diverse initiatieven aan. Zo zeggen ze regelmatig contact te gaan houden met de speciale hotline en ook dat er in hun beider hoofdsteden diensten zouden worden opgetuigd om de vriendschap te bevorderen. Vanaf 1 mei zal daarom een einde worden gemaakt aan de propagandaoorlog, die werd onder meer gevoerd middels het uitgooien van pamfletten en het elkaar toeschreeuwen middels luidsprekers langs de grens. Ook krijgt het tragische lot van families die zijn gescheiden door de grens 'urgente aandacht'. President Moon zal tenslotte dit najaar naar de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang reizen.

De choreografie van de historische ontmoeting was tot in detail vastgelegd. Kim Jong-un is de eerste Noord-Koreaanse leider die formeel voet zet op Zuid-Koreaanse bodem sinds de Korea Oorlog (1950-1953). Alsof de eerste stap op de maan werd gezet, zo beladen leek de stap die Kim zette over een betonnen richel. Die rand is onderdeel van de scheiding tussen beide Korea's en tegelijk een van de zwaarst bewaakte grenzen ter wereld. Kim zette de stap en nodigde Moon uit een pas in omgekeerde richting te maken, wat gebeurde.

Volledig scherm Beelden van het gesprek tussen Kim en Moon in het mediacentrum in Goyang. © AFP

Emoties

Beide leiders schudden elkaar de hand, om vervolgens weer terug naar het zuiden te wandelen. Daar stond een erehaag hen op te wachten. Het historische moment waarop Kim Jong-un de grens met Zuid-Korea overstapte werd wereldwijd live uitgezonden. De goed geluimde Kim liet weten 'te zijn overmand door emoties' en maakte zelfs nog een grap toen hij zei dat hij ervoor zou zorgen president Moon niet meer 's nachts wakker te maken. Een referentie aan de Noord-Koreaanse gewoonte de wereld op te schrikken met atoom- en raketproeven in de vroege ochtend. Kim liet ook weten naar Seoel te zullen komen als hij werd uitgenodigd.

Volgens Reuters heeft Kim Jong-un het gastenboek in het 'Huis van de Vrede' getekend met ,,Een nieuwe geschiedenis begint nu: een tijdperk van vrede." Op merkelijk want juist Kim Jong-un was degene die het atoomprogramma van zijn vader, KIm Jong-il, accelereerde en uitbreidde.

Oorlogstaal

Volledig scherm Kim en Moon vieren hun voornemen de vrede te tekenen. © AFP

Kleine stappen waren het misschien voor een mens, maar enorme stappen in de richting van meer ontspanning in de regio. Zeker vergeleken met de hoog opgelopen oorlogstaal van nog maar een half jaar geleden. Er waren momenten dat Noord-Korea enerzijds en de Verenigde Staten en Zuid-Korea anderzijds op het punt leken te staan het vuur te openen. Kim en Trump scholden elkaar via internet en twitter de huid vol. De Olympische Winterspelen in Zuid-Korea en de verrassende Noord-Koreaanse deelname bleken het middel de dialoog te herstarten.

Alle jubel ten spijt: het niet de eerste keer dat Noord-Korea bereid lijkt tot belangrijke concessies naar de buren en het Westen. Veel van wat nu is afgesproken lag eerder op tafel tussen Pyongyang en Seoel. Het liep steeds fout als er concreet invulling moest worden gegeven aan zaken als wapeninspecties, economische hulp en mensenrechten. Kims eigen persagentschap KCNA riep de Amerikanen in ieder geval op het voorbeeld van de leider te volgen: "Het is nodig dat de Verenigde Staten leren wat goede manieren zijn en hoe je de andere partij respect toont, zonder een hoge toon aan te slaan en arrogant te zijn."

First Ladies

Volledig scherm Kim Jong-uns vrouw Ri Sol-ju wordt ontvangen door de vrouw van de Zuid-Koreaanse president. © REUTERS

Volgens Zuid-Koreaanse regeringswoordvoerders waren er 'oprechte en openhartige' gesprekken geweest over hoe de rivaliteit tussen beide landen te verminderen en vrede te installeren op het Koreaanse schiereiland. Bijzonder ook is volgens waarnemers, dat de vrouw van Kim zich bij het gezelschap voegde voor het diner. Ri Sol-ju (28) is een bekendheid in beide Korea's want ooit zangeres van het Unhasu Orkest. Het was de eerste keer dat de beide Koreaanse First Ladies elkaar ontmoetten.