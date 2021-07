Noord- en Zuid-Korea herstellen communicatie-hotline, willen relatie verbeteren

De president van Zuid-Korea, Moon Jae-In, en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un kwamen tot hun afspraken via meerdere briefwisselingen. Dat zei Moons persvoorlichter Park Soo Hyu. De twee willen het ‘wederzijdse vertrouwen zo snel mogelijk herstellen’, en hun ‘relatie verbeteren’, zei Park in een statement. Een eerste stap daarin is het herstellen van de communicatiekanalen tussen de twee landen.

Noord-Korea verbrak de hotlines in juni vorig jaar, na een mislukt topoverleg in februari 2019 tussen Kim en voormalig president van de VS, Donald Trump. Moon had aangeboden te bemiddelen bij de gesprekken. Volgens sommige experts was Noord-Korea gefrustreerd omdat Zuid-Korea er niet in slaagde de VS te overtuigen de bestaande sancties tegen het land te versoepelen. Kim heeft sindsdien gedreigd zijn kernwapenarsenaal uit te breiden als Amerika haar sancties tegen het land niet beëindigt.

Een Zuid-Koreaanse overheidsmedewerker communiceert met Noord-Korea (januari 2018)

In hoeverre het plan voor herstel van de banden tussen de twee Korea's ook hoop biedt voor de relatie tussen Noord-Korea en de VS is onduidelijk. ,,De Verenigde Staten blijven contact zoeken met Noord-Korea. Ik denk dat dit aantoont dat Pyongyang bereid is hierop te reageren", zei James Kim van het Asian Insituut voor Beleidsstudies in Seoul. ,,Maar het is prematuur om te veel te lezen in deze acties.”

Het staatspersbureau van Noord-Korea heeft het bericht van de Zuid-Koreaanse overheid bevestigd. Volgens het Koreaanse Centrale Nieuwsagentschap (KCNA) verlangt ‘de hele Koreaanse natie’ ernaar ‘dat de relatie tussen Noord en Zuid zo snel mogelijk hersteld wordt na tegenslagen en stagnatie'. ,,In dat kader hebben de leiders van Noord en Zuid besloten om een grote stap te nemen in het herstellen van het wederzijdse vertrouwen en het promoten van verzoening door de inter-Koreaanse communicatieverbindingen te herstellen", meldde KCNA.

Dinsdag is het precies 68 jaar geleden dat de twee Korea's de wapenstilstand sloten waarmee de Koreaanse oorlog, die van 1950 tot 1953 woedde, tot een einde kwam.

Uitleg: wat we weten over de Koreaanse hotlines Sinds de jaren 70 van de vorige eeuw zijn er tenminste 49 hotlines ingesteld tussen de twee Korea's. Zuid-Korea ziet deze communicatiekanalen als cruciaal om misverstanden over onverwachte militaire ontwikkelingen tussen de twee landen te voorkomen. De hotlines zijn ook bedoeld om, onder meer, diplomatieke ontmoetingen te regelen, lucht- en waterverkeer te coördineren, humanitaire gesprekken te faciliteren, en voor samenwerking op economisch gebied. Na de mislukte gesprekken tussen voormalig president van de VS Donald Trump verbrak Noord-Korea de hotline. Zuid-Korea heeft daarna nog altijd elke dag gepoogd Noord-Korea te bellen op dezelfde tijden: 9 uur ‘s ochtends en 4 uur ‘s middags. Ook in 2016 werden de communicatielijnen opgeschort. Noord-Korea voerde dat jaar kernproeven uit. Het land zelf zei dat het ging om een proef met een waterstofbom. Zuid-Korea liet toen soms boodschappen horen via speakers bij de grenspost tussen de twee landen, in Panmunjom. In 2018 werd de communicatie tussen de Korea's hersteld. Ambtenaren gebruikten hiervoor hoofdzakelijk oude telefoons uit de jaren 70, elk ongeveer even groot als een kleine koelkast. Er werden vooral korte begroetingen of mededelingen uitgewisseld via de lijn. Gedetailleerde berichten en documenten werden volgens Seoul verstuurd per fax. Zuid-Korea gebruikt een rode telefoon voor inkomende gesprekken vanuit het Noorden, en een groene voor uitgaand verkeer. Over de apparatuur in Noord-Korea is weinig bekend.