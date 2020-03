Noord-Korea claimt overwinning op coronavirus, maar niemand gelooft het

Daar waar de buurlanden China en Zuid-Korea, respectievelijk meer dan 80.000 en 8.000 besmettingen registreren, meldt Noord-Korea er 0. De autoriteiten erkennen wel dat in totaal 5400 mensen in quarantaine zijn geweest maar dat niemand besmet bleek en dat iedereen gezond en wel naar huis mocht.

Volgens de Noord-Koreaanse staatsmedia is een episch ‘gevecht voor nationale overleving’ gewonnen. Echt geloofd wordt die victorie niet in de rest van de wereld. Onafhankelijke journalisten en waarnemers komen het land niet in. Als die epische overwinning echt is behaald moeten we maar eens snel gaan leren van Noord-Korea, schampert Noord-Korea-expert Remco Breuker in een eerste reactie. ,,Ik vraag me af of het waar is. Maar ze kunnen eigenlijk niet heel veel anders zeggen omdat ze eerst hadden aangekondigd dat het coronavirus nooit voet zou zetten op Noord-Koreaanse grond. Dat blijkt dan weer niet zo te zijn.”

Er zijn wel degelijk verzoeken geweest van de Noord-Koreaanse autoriteiten om apparatuur om corona te bestrijden naar Pyongyang verschepen, weet Breuker. Wat Noord-Korea extra kwetsbaar maakt, is dat er nauwelijks een fatsoenlijke zorginfrastructuur is en dat in de dictatuur ook nog eens veel mensen ondervoed zijn. Er zijn geruchten geweest over rigoureuze maatregelen om corona te bestrijden. Bepaalde personen die besmet waren zijn geïsoleerd en verdwenen, hoorde ook Breuker. ,,Ik vind het aannemelijk dat daar ook besmettingen zijn geweest. De grens met China is poreus. Daar komen gegarandeerd mensen binnen en anders zijn het wel Noord-Koreanen in China die het virus oplopen. Bovendien heeft de Noord-Koreaanse staatspropaganda zelf het coronavirus als een vijand aangewezen die het regiem niet op de knieën zou krijgen. Dat doe je ook niet zomaar.”

Nauwelijks legermanoeuvres

Generaal Robert Abrams, een van de commandanten van de Amerikaanse strijdkrachten in Zuid-Korea achtte het in de Amerikaanse media ook onwaarschijnlijk dat er in het noorden nul gevallen zouden zijn. ,,Het is een gesloten land dus kunnen we niet met zekerheid zeggen dat ze zieken hebben maar we zijn er vrij zeker van dat dat wel zo is.” Volgens Abrahams waren er de afgelopen dertig tijd nauwelijks legermanoeuvres in Noord-Korea. De Noord-Koreaanse luchtmacht bleef bijna drie weken aan de grond. Ongekend.

Dat zegt wel wat, denkt ook Klaas Muurling van de Nederlandse organisatie ‘Open Doors’. Deze voorziet 300.000 vervolgde christenen in Noord-Korea heimelijk van voedsel, medicijnen en Bijbelse lectuur. ,,Ik hoef alleen maar te kijken naar het bericht wat we hebben uitgestuurd over de toestand in het leger. Bijna tweehonderd Noord-Koreaanse militairen zouden zijn bezweken aan een corona-achtige besmetting in januari en februari. Naar schatting 3700 soldaten zitten in quarantaine”, zegt Muurling.

Ramp

Het is zo dat Noord-Korea zich als geen ander land kan isoleren, weet Muurling maar al te goed. ,,Dat hebben ze ons al langer dan 50 jaar laten zien. Hoe ze de bevolking afsluiten van de rest van de wereld. Geen radio’s die buitenlandse stations kunnen ontvangen, reisverboden, potdichte grenzen. Wat wij hier nu meemaken, namelijk dat mensen niet meer in kerken kunnen samenkomen, bestaat daar al decennia. Het kan niet bestaan dat corona die land voorbij zal gaan. Er kan daar een ramp van grote proporties ontstaan door het gebrek aan goede gezondheidszorg.”

Van de 300.000 christenen zitten er 50.000 vast in werkkampen, aldus Muurling. Een op de zes gelovigen zit puur om zijn geloof in een werkkamp, vaak met de hele familie. ,,Het zou verschrikkelijk zijn als het virus door zo’n kamp waart. Deze mensen worden daar levenslang opgesloten voor dwangarbeid en ze worden verschrikkelijk vernederd en behandeld als ‘beesten zonder staat’ zoals een gevluchte getuige het omschreef. 18 uur werken per dag en daarna heropvoedingslessen. Tegelijk ontkom ik niet aan de gedachte dat het virus voor die mensen nog een keer genadig zou kunnen zijn.”