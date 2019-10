Noord-Korea doet rakettest, mogelijk vanaf onderzeeër

Testen

Kim Jong-un lijkt van zins het geduld van Donald Trump maar weer eens te testen. De Amerikaanse president heeft genoeg problemen in Washington en zit op dit moment niet te wachten op een provocatie van zijn nieuwe vriend. Volgens de Amerikaanse oud-diplomaat Mintaro Oba, die zich lange tijd heeft beziggehouden met het Koreaanse schiereiland, past de test in een aloude strategie van de Noord-Koreanen. ,,Ze willen altijd proberen de grenzen te verschuiven in wat de internationale gemeenschap bereid is te accepteren. Daarbij hoort deze timing, op een moment dat de Verenigde Staten minder geneigd zullen zijn luid te protesteren”, aldus Oba die refereert aan Donald Trumps riskante vriendschap met Kim Jong-un. Op dit moment kan de Amerikaanse president zich inderdaad geen nieuwe tegenvaller in zijn niet al te succesvolle buitenlandse beleid veroorloven. Trump heeft lastig nadat zijn voormalige veiligheidsadviseur John Bolton maandag verklaarde dat de president ‘het niet kan doen voorkomen’ alsof Noord-Korea werkelijk stappen zet in de richting van de beoogde afbouw van het nucleaire arsenaal. Uitgerekend deze week zijn de gesprekken daarover voor de zoveelste keer hervat. Dat nu kennelijk raketten worden getest voor gebruik op onderzeeboten is extra zorgwekkend.