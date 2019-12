Noord-Korea doet weer een raketproef

Volgens de mededeling moet deze test bijdragen aan de strategische, nucleaire afschrikking. Het is de tweede test op Sohae binnen een week. Hij werd uitgevoerd uitgerekend op de raketbasis waarvan de ontmanteling vorig jaar zomer werd ingezet na een akkoord tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. In maart constateerden experts al dat Kim een spelletje had gespeeld en de basis toch weer operationeel is.

De ontwapeningsgesprekken tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten verkeren al een tijdje in een impasse. Donald Trump reageerde geërgerd op de een na laatste rakettest van Noord-Korea en dreigde weer even met militaire actie tegen zijn ‘vriend’ Kim Jong-un. Het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikaanse president daarop een ‘oude en zwakke man’. Een tegenvaller voor Trump die een persoonlijke band aanknoopte met Kim en gesprekken met hem had in 2018 in Singapore en dit jaar in Vietnam.

Langeafstandsraket