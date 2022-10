Noord-Korea lanceert ballistische raket over Japans grondgebied

Noord-Ko­rea houdt alweer vierde test met ballisti­sche raketten in één week

Noord-Korea heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw twee ballistische raketten afgevuurd. De projectielen kwamen neer in de Japanse Zee, tussen het Koreaanse schiereiland en Japan, meldt zowel het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie als de Japanse kustwacht. Het is de vierde rakettest door Noord-Korea in een week tijd.

1 oktober