Noord-Korea lanceert weer raketten, VS neemt schip in beslag

Volgens KCNA ,,heeft Kim Jong-un kennis genomen van een plan om een oefening uit te voeren met behulp van verschillende middelen voor een aanval op lange afstand’’ terwijl hij gisteren militaire oefeningen bijwoonde. ,,Hij gaf bevel om door te gaan met de oefening.’’

De raketlanceringen van donderdag kwamen kort nadat de speciale gezant van de VS voor Zuid-Korea Stephen Biegun in Zuid-Korea was aangekomen. Zaterdag testte Noord-Korea ook al meerdere korteafstandprojectielen. Ook toen was leider Kim Jong-un daar zelf bij aanwezig.

Reactie Trump

De recente lanceringen werpen een schaduw over de besprekingen tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea over de denuclearisatie van het land. De Amerikaanse president Donald Trump, die de Noord-Koreaanse leider daarover recent twee keer heeft ontmoet, zei dat de relatie met Kim intact blijft, maar dat hij niet denkt dat het land ‘klaar is om te onderhandelen’. Trump zei niet blij te zijn met de laatste militaire oefeningen van Noord-Korea. ,,Niemand is er blij mee. We houden de situatie nu heel serieus in de gaten’’, aldus de president in het Witte Huis tegen verslaggevers.

Volledig scherm Raketlanceringen tijdens een militaire oefening in Noord-Korea. © REUTERS

Noord-Koreaans schip in beslag genomen

Enkele uren na het bekend worden van de raketlanceringen, deelde het Amerikaanse ministerie van Justitie mee dat de VS een Noord-Koreaans vrachtschip in beslag heeft genomen. De ‘Eerlijke Wijze’, het op één na grootste Noord-Koreaanse vrachtschip, zou de internationale sancties tegen Noord-Korea hebben geschonden door het smokkelen van Russische kolen.

Het schip is al in april vorig jaar door Indonesië aan de ketting gelegd in de Oost-Chinese Zee. De kapitein is aangeklaagd en veroordeeld in Indonesië voor het schenden van de maritieme wetten van het land. Over het lot van de rest van de bemanning, die uit zo’n 24 mensen zou bestaan, is niets bekend. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie wordt het schip nu overgebracht naar Amerikaans Samoa, een overzees territorium van de VS in de Zuidelijke Grote Oceaan.

Volgens Amerikaanse aanklagers werd de 177 meter lange vrachtvaarder gebruikt voor transporten naar havens in China, Rusland en andere landen en overtrad het daarmee de internationale sancties tegen Noord-Korea. ,,Daarnaast bracht het zware machinerie terug naar het land, waarmee de mogelijkheden van Noord-Korea werden vergroot en de cyclus van het omzeilen van de sancties in stand bleef. Met de inbeslagname van het schip hebben we die cyclus op belangrijke wijze onderbroken’’, aldus aanklager Geoffrey Berman.