Noord-Korea maakt ongekend zware tijden door en haalt banden aan met Zuid-Korea

VIDEO Kim Jong-un is zo'n 10 tot 20 kilo kwijt, maar niet ernstig ziek (zeggen ze)

8 juli De vermagerde Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft vermoedelijk geen ernstige gezondheidsproblemen. Wel schat de Zuid-Koreaanse inlichtingendienst volgens een parlementariër dat de dictator zo’n 10 tot 20 kilo is kwijtgeraakt. Op videobeelden was al te zien dat hij flink is afgevallen. De beelden moeten geruchten dat Kim was overleden de kop indrukken.