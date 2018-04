'Noord-Korea stopt met kernproeven en rakettests'

New Yorkse universi­teit schorst studenten­club na racisti­sche video

20 april Een studentenvereniging van de Universiteit van Syracuse in New York is geschorst, nadat een video is opgedoken waarin dispuutleden zich racistisch, seksistisch en vrouwonvriendelijk gedroegen. De universiteitsleiding is hevig ontdaan over het zes minuten durende filmpje van Theta Tau, maar de vereniging zelf zegt dat het om satire gaat.