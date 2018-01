Noord-Korea stuurt 'leger van schoonheden' mee naar Spelen

In Zuid-Korea zijn de cheerleaders sinds het begin van de Koreaanse oorlog in 1950 drie keer neergestreken: In 2002 kwamen er 288 naar de Aziatische Spelen. Een jaar later moedigden 303 cheerleaders de Noord-Koreaanse atleten aan bij een sportevenement in Deagu en in 2005 stuurde Pyongyang 101 cheerleaders naar de Asian Athletics Championships.



Met hun synchroondansen hebben de cheerleaders in Zuid-Korea een flinke schare fans opgebouwd. Het 'leger van schoonheden' luidt hun bijnaam en de atleten zelf krijgen vaak minder aandacht dan de vrouwen die hen aanmoedigen.



De beroemdste Noord-Koreaanse cheerleader is Ri Sol-ju, de vrouw van dictator Kim Jong-un. Zij maakte deel uit van de groep die ruim twaalf jaar geleden de Asian Athletics Championships opfleurde.