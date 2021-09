Noord-Korea verdedigt tegenover VN het recht om wapens te testen

Peuter van 2 in Texas schiet zichzelf in het hoofd en overlijdt

25 september Een tweejarige jongen is in de Amerikaanse staat Texas om het leven gekomen nadat hij zichzelf had verwond met een vuurwapen. De jongen had het wapen gevonden in de rugtas van een familielid. Volgens de politie in de stad Waco, waar het tragische ongeval plaatsvond, liep het kind een hoofdwond op en overleed hij in het ziekenhuis.