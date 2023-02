Noord-Korea vuurt opnieuw ballistische raketten af

100.000 euro voor Franse werknemers met zakelijk inzicht: ‘Blij dat ik niet de kroeg in ben gegaan’

Werknemers van het Franse bedrijf La Redoute zijn in een klap rijk geworden. Ze krijgen om en nabij de 100.000 euro op hun rekening bijgeschreven, dankzij hun eigen zakelijke inzicht. De werknemers kochten bijna tien jaar geleden aandelen in hun eigen bedrijf. Dat was een goede investering: de waarde ervan explodeerde in de jaren erna.