Noord-Korea vuurt opnieuw raket af en verklaart nucleair programma 'voltooid'

De nieuwe intercontinentale ballistische raket heeft de naam Hwasong-15, zo zegt Noord-Korea vanochtend in een verklaring op televisie. De raket zou de krachtigste zijn die tot nu toe werd afgeschoten. Het land zegt dat de raket bij de test dinsdagnacht een hoogte van 4.475 kilometer heeft bereikt. Volgens Noord-Korea kan de nieuwe raket een kernkop dragen.



Met deze nieuwe raket is volgens de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un het nucleaire programma van het land voltooid. ,,Na het bekijken van de succesvolle lancering van het nieuwe type raket Hwasong-15, heeft Kim Jong-un met trots verklaard dat we nu uiteindelijk het historische doel hebben bereikt dat we een nucleaire macht zijn'', aldus het staatspersbureau.

Volledig scherm Een voetganger in de Japanse hoofdstad Tokio passeert een beeldscherm met een afbeelding van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. © EPA

Spoedzitting

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt vandaag bijeen voor een spoedzitting over Noord-Korea. De zitting komt er op verzoek van de Verenigde Staten, Japan en Zuid-Korea. De langeafstandsraket kwam zo'n 1.000 kilometer verderop in de Japanse zee terecht.

Het is de eerste keer dat er een raket is afgevuurd, sinds de Amerikaanse president Donald Trump de houding van het land van leider Kim Jong-un een 'bedreiging voor de wereld' noemde. Trump werd direct na de lancering op de hoogte gesteld. Hij reageerde enkele uren later door te stellen de situatie 'op te zullen lossen'.

Paniek

De Noord-Koreaanse autoriteiten testen geregeld langeafstandsraketten. In augustus vloog één van Kims raketten over Japan, wat tot grote paniek onder de bevolking leidde.

De politiek reageerde furieus en in de VN-Veiligheidsraad werd aangedrongen op politieke actie richting de Noord-Koreanen. Sancties lijken echter geen indruk te maken, want een maand later vloog opnieuw een raket richting Japan. Dat was tot de lancering van afgelopen nacht de laatste keer dat het regime een raket testte.

Ook nu werd er in Japan gewaarschuwd voor de lancering. Er werd een 'J-Alert' uitgegeven in de verwachting dat het projectiel evenals bij twee vorige gelegenheden kwam overvliegen om vervolgens ergens in de Grote Oceaan neer te komen. Dat gebeurde ook nu. Het kabinet werd meteen voor crisisberaad bijeengeroepen.

Volledig scherm © AP Op verzoek van de Japanse premier Shinzo Abe komt de VN-Veiligheidsraad nu bijeen voor een spoedberaad. Dat verzoek kreeg steun van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson. Die veroordeelde de provocatie en riep alle landen op eensgezind door te gaan met de economische sancties tegen het regime van Kim Jong-un. Trump en Abe hebben de banden inmiddels aangehaald.

Vrees

Zuid-Korea vreest dat het buurland ergens komend jaar erin slaagt om een kernkop en een langeafstandsraket aan elkaar te koppelen. Seoel denkt dat Noord-Korea dat voor september wil bereiken, aangezien dan de 70ste verjaardag van de republiek wordt gevierd.

,,Ze hebben hun nucleaire mogelijkheden sneller ontwikkeld dan we hadden verwacht'', meldde de Zuid-Koreaanse minister van Eenheid Cho Myoung-gyon vandaag. ,,We kunnen niet uitsluiten dat Noord-Korea ergens volgend jaar haar nucleaire programma voltooit.''

Ook de VS is daar al enige tijd van overtuigd. ,,Ze begrijpen de materie, het is nu nog een kwestie van uitproberen tot het lukt'', zei luitenant Vincent Stewart, hoofd van de Amerikaanse veiligheidsdienst DIA, al in mei.