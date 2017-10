Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un promoveert zus

Kim Yo-jong (30) is nu lid voor het leven, net als haar broer. De Noord-Koreaanse leider maakte de benoeming van zijn zus bekend tijdens een toespraak voor het centrale comité van de arbeiderspartij.

In die speech roemde Kim Jong-un nog maar eens de nucleaire wapens van het land als 'krachtig afschrikmiddel' om de soevereiniteit van Noord-Korea te garanderen. De regering is al geruime tijd bezig met rakettesten.

Nieuwe testen

Volgens een Russisch parlementslid bereidt Noord-Korea zelfs opnieuw de lancering van nieuwe langeafstandsraketten voor. Kim Jong-Un zou gezegd hebben dat de raketten de westkust van de VS kunnen bereiken.

Ondertussen blijft de Amerikaanse president Donald Trump ook dreigementen uiten aan Noord-Korea. Zijn meest recente tweet over Noord-Korea heeft voor verwarring gezorgd bij zijn bevolking. De Amerikanen vragen zich af wat hij bedoelt met 'Sorry, maar er is maar één ding dat werkt'.