Noors cruiseschip in nood is weer in beweging

Motorpech

Het schip Viking Sky had motorpech en dreef richting land. De bemanning verstuurde een noodsignaal. De Viking Sky is gebouwd in 2017 en behoort tot de vloot van Viking Ocean Cruises. De reddingsdienst zei gisteravond dat er meerdere vaartuigen en vier helikopters zijn opgetrommeld voor de reddingsoperatie. Ook zijn op land opvanglocaties in gereedheid gebracht. In hotels waar opvarenden worden opgevangen, zijn crisisteams aanwezig. Zestien mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Drie van hen zijn er volgens Noorse media slecht aan toe. Het gaat om een vrouw van 90 en twee mannen van ongeveer 70 jaar oud. De reddingsoperatie had veel last van de harde wind en de hoge golven rond beide schepen en zal volgens de autoriteiten nog lang duren. Per helikoptervlucht kunnen vijftien tot twintig mensen worden vervoerd.

Tweede noodsignaal

De Noorse kustwacht ontving gisteren een tweede noodsignaal van een schip dat is gestrand voor de kust van Hustadvika. Volgens de Noorse politie gaat het om een vrachtschip (Hagland Captain) in de buurt van het cruiseschip.



Dat betekende dat er een tweede reddingsactie op touw moest worden gezet. De Noorse televisiezender NRK meldde dat volgens de Noorse kustwacht het vrachtschip net als het cruiseschip last had van motorproblemen. Het is niet bekend of het vrachtschip op weg was naar het passagiersschip, dat omstreeks 14.00 uur in de middag een noodsignaal uitzond, om hulp te verlenen. Er waren negen mensen aan boord van dit schip, zij zijn inmiddels met met helikopters aan land gebracht en worden daar verzorgd.



Om gered te worden moesten de bemanningsleden van de Hagland Captain eerst in het ijskoude water springen. Door twee helikopters zijn ze vervolgens uit het water getakeld.