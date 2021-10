Noors stadje Kongsberg staat stil bij moorden

Kongsberg is nog steeds bezig het wereldschokkende boogschuttersdrama van woensdag te verwerken. Inwoners van het 27.000 inwoners tellende stadje, zuidwestelijk van Oslo, legden vanmorgen bloemen op het centrale plein en staken daar ook kaarsen aan.

,,Dit is een kleine gemeenschap, bijna iedereen kent elkaar. Het is een heel vreemde en zeer trieste ervaring voor ons”, zei lerares Ingeborg Spangelo tegen persbureau AP. Ze had haar leerlingen meegenomen naar de spontane herdenking. die volgens haar ‘bijna surrealistisch’ was. Sommigen lieten knuffels achter, anderen schreven kaartjes met steunbetuigingen aan nabestaanden. Velen waren zichtbaar aangedaan. Mensen omhelsden elkaar om te troosten. Zondag wordt in de lokale kerk een rouwdienst gehouden ter nagedachtenis van de slachtoffers.

Toerekeningsvatbaar

Schutter Andersen Braathen, die een bekentenis zou hebben afgelegd, is vandaag in handen van medische experts, aldus Noorse media. Zijn gedrag wordt geobserveerd en beoordeeld door twee experts. Ze moeten duidelijk krijgen of hij toerekeningsvatbaar was op het moment van de aanval, die vijf mensen het leven kostte en drie verwondde. Als de conclusie is dat hij niet toerekeningsvatbaar is zal Braathen waarschijnlijk worden opgenomen in een kliniek.

Andersen Braathen gebruikte een pijl en boog en mogelijk andere wapens om willekeurig mensen af te schieten bij een supermarkt en op andere locaties in Kongsberg, waar hij woonde. Over het motief van de man is nog weinig bekend. De psychiatrische evaluatie begon donderdag en kan nog maanden duren.

Rechtbank

Braathen moet vandaag ook in de rechtbank verschijnen, die zal bepalen of hij langer in voorarrest moet blijven. De aanklagers willen dat hij nog zeker vier weken in hechtenis blijft, waarvan de eerste twee in isolatie. Als dat verzoek wordt ingewilligd, wordt hij volgens de aanklager niet in de gevangenis vastgehouden maar in een inrichting.

Vier vrouwen en een man tussen de 50 en 70 werden gedood en drie andere mensen raakten gewond. De politie denkt nog steeds dat hij alleen handelde. De Noorse binnenlandse veiligheidsdienst PST vermoedt ‘een terreurdaad’ maar geeft verder geen bijzonderheden. Braathen bekeerde zich een aantal jaren geleden tot de islam en zou zijn geradicaliseerd, wat bekend was bij de politie. Maar daarvoor was hij al meerdere keren aangehouden vanwege een reeks van gewelddadigheden. Vorig jaar gaf een Noorse rechtbank hem een ​​straatverbod van zes maanden om bij zijn ouders weg te blijven, nadat hij had gedreigd zijn vader te vermoorden.

Volledig scherm Bewoners kwamen vanochtend naar het centrum van Kongsberg om de slachtoffers te herdenken. © EPA

De vraag blijft hoe hij zoveel mensen dodelijk kon raken met pijl en boog. De voorzitter van de plaatselijke boogschuttersclub, Jarle Flathus, was gisteren druk bezig een gerucht te ontkrachten dat de moordenaar van Kongsberg lid is van de vereniging of dat zou zijn geweest. In de Noorse media zegt Flathus dat de pijlen die de 37-jarige moordenaar heeft gebruikt geen wedstrijdpijlen zijn. ,,Ik wil hier eigenlijk niet veel over zeggen. Het is een tragische zaak waarbij velen betrokken zijn, en we weten momenteel veel te weinig over wat er is gebeurd - behalve dat er vijf mensen zijn omgekomen.”

Volledig scherm Kaarsen en bloemen voor de supermarkt waar de dader toesloeg en waar het politieonderzoek nog voortduurt. © via REUTERS