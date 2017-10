Nuon Solar Team opnieuw wereldkampioen zonneracen

Reservecoureur Tim van Leeuwen kreeg de eer om te starten als coureur van de Nuna9. Na de eerste stop, nam Lisanne de Rooij het stokje over. ,,Natuurlijk waren we nerveus. Er kan altijd iets gebeuren'', blikt collegacoureur Sharon van Luik vanuit Australië terug. ,,De zenuwen gierden bij iedereen door de keel. Maar het ging top. We tikten vandaag de maximumsnelheid van Nuna9 aan, 110 km per uur. En dat alle op de kracht van de zon, geweldig!"



Het is alweer de zevende keer dat het Nuon Solar Team wereldkampioen zonneracen is geworden. Zonneracen lijkt in het bloed te zitten van Delftse studenten. Van de negen keer dat ze meededen, werd er zes keer eerder gewonnen en werd het team twee keer de tweede plaats. Toch was de spanning voor de race groot bij de gedoodverfde favoriet, vertelt teamleider Sander Koot. ,,Door nieuwe wedstrijdregels zijn de auto's dit jaar heel verschillend van elkaar. Niemand wist wie het beste in zou spelen op de regels. Gelukkig zijn onze keuzes voor een compact ontwerp en gallium zonnecellen bijzonder goed uitgepakt."



Het team deed vier dagen en ruim zes uur over de 3.000 kilometer lange race. Op de laatste racedag bouwde het Nuon Solar Team de voorsprong op de belangrijkste concurrenten - Michigan (VS), Tokai (Japan) en Punch Powertrain (België) verder uit. Red Shift (Universiteit Twente) moest nog een tijdstraf van een halfuur uitzitten en zakte weg in het eindklassement.