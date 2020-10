NXIVM-goeroe Keith Raniere krijgt 120 jaar cel

Grote zorgen in Australië: 'Vrouwelij­ke passagiers inwendig onderzocht op luchthaven Qatar’

26 oktober De autoriteiten in Australië maken zich ‘ernstig zorgen’ over geluiden dat een groep vrouwelijke reizigers op een ‘buitengewoon ongepaste’ manier is behandeld op de luchthaven van Doha, de hoofdstad van Qatar. De vrouwen, die begin oktober op een vlucht van Qatar Airways naar Sydney zaten, werden volgens Australische media plots uit het vliegtuig gehaald voor een ‘inwendig onderzoek’. ,,Ik was doodsbang dat ze me ergens mee naartoe zouden nemen.”