NYT: Trump leed in tien jaar meer dan 1 miljard verlies

Video Leeuwen uit ‘slechtste dierentuin Europa’ onderweg naar Nederland

7 mei Zeven maanden nadat ze van de hongerdood werden gered uit een privédierentuin in het westen van Albanië, zijn de leeuwen Zhaku (13), Lenci (10) en Bobby (10) dan eindelijk onderweg naar Nederland. Dat meldt dierenwelzijnsorganisatie Four Paws (Vier Poten). Het leeuwentrio arriveert naar verwachting overmorgen in roofdierenopvangcentrum Felida in het Friese Nijeberkoop.