Observatieteam volgde Syriër (20) die Duitser doodstak in Dresden

De 20-jarige Syriër die begin oktober in Dresden zou hebben ingestoken op twee Duitse toeristen van wie er een overleed, werd op de bewuste dag gevolgd door een observatieteam. Dat maakten politie en justitie vanmiddag bekend. Het nieuws veroorzaakt politieke ophef en doet de vraag rijzen of het drama voorkomen had kunnen worden.

De Syriër, die dinsdagavond werd opgepakt, staat op een lijst van staatsgevaarlijke personen. Om die reden stond hij na zijn vrijlating uit de gevangenis, eind september, onder toezicht van de Saksische veiligheidsdienst. De afgewezen asielzoeker had een deel uitgezeten van de gevangenisstraf van drie jaar en een maand die hij had gekregen wegens een aanval op en tweevoudige mishandeling van een wetshandhaver.

Op zondag 4 oktober observeerden leden van de veiligheidsdienst hem ook. Tot hoe laat is niet bekend, maar de twintiger kon omstreeks 21.30 uur in ieder geval ongemerkt en ongehinderd met een keukenmes insteken op de twee vijftigers uit Keulen en Krefeld. Beide mannen raakten zwaargewond, laatstgenoemde bezweek aan zijn verwondingen.

Volgens de baas van het Landesamt für Verfassungsschutz (LfV), verantwoordelijk voor de operatie, werd de verdachte niet 24 uur per dag gevolgd, maar had het drama evenmin voorkomen kunnen worden als dat wél het geval was geweest. ,,Een observatie is daar niet geschikt voor. Het is bitter, heel bitter dat deze vreselijke misdaad ondanks de maatregelen niet voorkomen kon worden, maar honderd procent veiligheid bestaat niet’’, verklaarde Dirk-Martin Christian vanmiddag tijdens een persconferentie.

Het 24 uur volgen van een staatsgevaarlijk persoon is volgens hem niet gebruikelijk in de eerste dagen dat hij of zij weer op vrije voeten is. ,,We gaan ervan uit dat zulke personen die dagen bezig zijn hun privéleven weer te organiseren’’, legde de LfV-chef uit.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Deportatie

De liberalen van de Saksische FDP eisen een doorlichting van de veiligheidsstructuren in de deelstaat. De bevoegde deelstaatminister van Binnenlandse Zaken Roland Wöller (CDU) eist dat staatsgevaarlijke en criminele Syriërs worden uitgezet naar hun vaderland. Dat is op dit moment niet mogelijk vanwege de oorlog in Syrië, maar de bewindsman pleit voor uitzonderingen op die algemene regel. De fractievoorzitter van de rechts-radicale AfD in het Saksische deelstaatparlement verwacht ‘een hard vonnis’ voor de twintiger ‘met een daaropvolgende deportatie’.

Volgens het hoofd van de veiligheidsafdeling van de deelstaatrecherche zijn momenteel enkele tientallen staatsgevaarlijke personen in beeld en zijn de mogelijkheden ‘uitgeput’. Landelijk gaan de autoriteiten uit van ongeveer 600 extremisten.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s: