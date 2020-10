Observatieteam volgde Syriër die Duitser doodstak in Dresden, politiek verontwaardigd

Zweden krabbelt terug en overweegt nu lokale lockdowns

20 oktober Zweden bespreekt de komende dagen of het land extra maatregelen neemt tegen het coronavirus en sluit lokale lockdowns niet uit. Dat meldt de Britse krant The Telegraph. Dat is opmerkelijk, omdat het Scandinavische land tot nu toe een buitenbeentje vormde en weigerde in een strenge lockdown te gaan. Dat leidde tot bewondering in eigen land en over de grens, maar met regionaal niet al te beste sterftecijfers.