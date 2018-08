Oef... 50 graden (!) in Spanje en Portugal

Verschillende weersvoorspellers waarschuwen voor nieuwe hitterecords in het zuidwesten van beide landen. ,,Daarmee zou niet alleen de hoogste temperatuurmeting ooit op het Iberisch schiereiland verbroken kunnen worden, maar ook de hoogste temperatuur die ooit in Europa is geregistreerd'', aldus weerdienst NoodweerBenelux.

Nederland

Niet alleen in Spanje en Portugal slaat de hitte toe. In het zuiden van Frankrijk zal elk plekje schaduw populair zijn bij de verwachte 40 graden. En ook Nederland lijkt niet te kunnen ontsnappen aan de hete zomer. Een volgende hittegolf is in aantocht. Vanaf donderdag worden temperaturen van 30 graden en hoger verwacht in het midden en oosten van ons land.