Oehoe bouwt nest met drie kuikens op de vensterbank van Jos: ‘Ze kijken ’s avonds televisie met mij’

Een oehoe en haar drie jongen van amper vijf weken oud verblijven op het balkon van een appartement in het Belgische Geel. Opmerkelijk en vooral indrukwekkend. De oehoe is de grootste uilensoort die in Europa leeft en laat zich zelden zien, laat staan in het midden van een stad.

In de bloembak van het appartement van de Nederlandse Jos Baart (64), pal in het centrum van Geel, woont sinds enkele weken een ‘oehoe-familie’. Sinds eind vorig jaar werd er regelmatig een uil gespot in het stadscentrum, die besloot haar drie kuikens uit te broeden in een bloembak van 1 meter op 2 meter. De oehoe is de grootste uilensoort die in Europa leeft en heeft al snel een vleugelspanwijdte van bijna twee meter. In België leeft deze vogel vooral in steengroeven en in de Ardennen.

Volledig scherm In de bloembak van het appartement van Jos wonen sinds kort drie oehoejongen en hun moeder. © Joel Hoylaerts/Photo News

Ideale tijdverdrijf

Ondertussen zijn de ‘balkon-oehoejongen’ vijf weken oud. Jos heeft er de hele dag plezier van en vult zijn dagen met het aanschouwen van dit toch wel indrukwekkend en uitzonderlijk natuurfenomeen. ,,Op paaszaterdag zag ik dat een oehoemoeder haar eieren had uitgebroed in mijn bloembak”, vertelt de Gelenaar. ,,Als ik opsta, is het eerste wat ik doe kijken hoe het met de jongen is. Ondertussen wegen ze alle drie al ongeveer anderhalve kilo. Voor mij is dit het ideale tijdverdrijf tijdens de corona-lockdown.”

Het is dan ook een waar spektakel als moeder-oehoe haar 1 meter 80 brede vleugels spreidt om vanuit haar ‘balkonnest’ op zoek te gaan naar voedsel voor haar jongen. ,,Ze zit hier de hele dag op mijn balkon met haar jongen te slapen”, gaat Jos verder. ,,In de vroege avond verdwijnt ze dan, om samen met de vader van de jongen op jacht te gaan. Ze brengt allerlei prooien richting haar kroost. Onder meer ratten en duiven staan op het menu van de uilskuikens.”

Samen tv-kijken

De Vlaamse natuurorganisatie Natuurpunt kwam al langs om de oehoe’s te ringen zodat ze gevolgd kunnen worden in hun verdere bestaan. ,,Nog een maand of twee, schat ik, en dan zullen de drie jongen het nest verlaten en nooit meer terugkeren naar mijn balkon”, zegt Jos. ,,De kans dat ik ze dan zal missen is groot. Ze houden me elke avond, achter het raam dan wel, gezelschap als ik hier op mijn bank tv kijk. Ik denk dat ze naar het scherm kijken omdat er veel beweging en licht te zien is, terwijl voor de rest alles donker is.”

