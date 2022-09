Oekraïense ambassadeur in Nederland ontslagen, reden onbekend

De ambassadeur van Oekraïne in Nederland, Maksym Kononenko, is ontslagen. Het kantoor van president Volodimir Zelenski heeft dat dinsdag naar buiten gebracht, zonder een reden te geven.

Kononenko bood op 16 februari zijn geloofsbrieven aan koning Willem-Alexander aan, bij het begin van zijn ambassadeurschap. Kort erna viel Rusland zijn land binnen. Als ambassadeur onderhield hij toen contact met het Nederlandse kabinet.

Ambassadeur Kononenko had maandag nog een ontmoeting met een vertegenwoordiger van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ze spraken over Oekraïense vluchtelingen in Nederland, meldde Kononenko op Twitter.

Een woordvoerster van de ambassade wil geen commentaar geven op het plotselinge vertrek.

Kononenko vertelde afgelopen maart nog in een interview in deze krant hoe dankbaar hij is met alle Nederlandse initiatieven voor Oekraïners, de inzamelingsactie van Giro555 en morele steun met talloze Oekraïense vlaggen. Tegelijkertijd maakte hij zich ook grote zorgen over de aandacht die grote aantallen Oekraïense vluchtelingen kregen die naar Nederland kwamen. De bijstand waar ze recht op hebben, bleef vaak uit. ,,Hoe warm Oekraïners hier ook ontvangen worden, de bescherming werkt nog niet. Veel Oekraïners zijn nog niet geregistreerd. In diverse steden is men gestart, maar niet overal, zoals in Den Haag.”

Kononenko groeide op in hoofdstad Kiev en was voor zijn aanstelling in Nederland onderambassadeur in Frankrijk.