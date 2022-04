Oekraïense miljonair vraagt leger om zijn ‘bezette villa te bombarderen’: ‘Ik voelde me walgelijk’

Andri Stavnitser, als ceo van een Oekraïens IT-bedrijf een van de rijkste mannen van het land, heeft naar eigen zeggen op bewakingsbeelden gezien dat de Russen vanuit zijn villa rakketten zouden afvuren. ,,Ze hadden de meeste camera’s in het huis vernietigd, maar er was nog één kleine webcam die het wel deed”, vertelt hij bij Good morning Britain van de Britse zender ITV.

Walging

Hij vertelt dat hij een ‘enorme walging‘ voelde toen hij met eigen ogen zag hoe de Russen zijn villa binnendrongen. ,,Ik zag dat ze in feite andere huizen plunderden en spullen van andere huizen naar mijn huis brachten”, vervolgt Stavnitser. ,,Ze laadden vrachtwagens in met tv’s en iPads, computers en andere persoonlijke bezittingen van mensen.”

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘Ik was verrast’

Het personeel van de miljonair zou door de Russen in gijzeling zijn genomen. Werknemers zouden zijn uitgekleed en ondervraagd, en moesten hun telefoons afgeven voordat ze het bos in werden gestuurd. ,,Twee dagen lang moesten ze naar huis lopen, zonder telefoon of verbinding. Na twee dagen bereikten ze een veilige plek en vertelden ons wat er was gebeurd.”

Stavnitser zegt dat de Oekraïense strijdkrachten op zijn verzoek zijn ingegaan en dat de Russen in zijn huis ‘gelukkig zijn geëlimineerd’. Het ‘bewijs’ hiervoor zette hij op zijn Facebook-pagina, maar of de beelden kloppen valt moeilijk te verifiëren. Het enorme landhuis zou hartstikke nieuw zijn geweest, maar dat interesseert hem weinig.

,,Als je me twee maanden geleden zou vragen wat voor gevoel ik zou krijgen als er vijandige militairen in mijn huis zouden zitten, zou ik woede zeggen”, legt hij uit. ,,Dit is echter niet wat ik voelde. Ik was verrast. Ik voelde me walgelijk, vies, kijkend naar een paar jongens die mijn huis binnenliepen. Ik wil er alles aan doen om het leger van Oekraïne aan de overwinning te helpen.”