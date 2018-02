Oekraïense minister: Rusland zou daders MH17 kunnen elimineren

Vorig jaar is besloten dat eventuele verdachten in Nederland worden berecht. Dat kan nog jaren duren. De Boeing 777 van Malaysia Airlines werd in juli 2014 neergehaald boven het oosten van Oekraïne, waar een oorlog gaande is. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven, onder wie 198 Nederlanders.



Het internationale team dat strafrechtelijk onderzoek naar het neerschieten van het vliegtuig (het Joint Investigation Team - JIT) heeft eerder vastgesteld dat het toestel vanuit rebellengebied in Oost-Oekraïne is neergehaald door een Buk-raket die uit Rusland afkomstig was. Rusland ontkent dat ten stelligste.



,,Het is heel belangrijk voor ons dat de daders worden gevonden. Het is voor ons niet alleen een politieke verplichting, maar een morele verplichting", zegt Klimkin. Hij was vrijdag in Den Haag voor overleg met onder anderen minister Halbe Zijlstra (Buitenlandse Zaken). Naast MH17 spraken ze over het conflict in Oost-Oekraïne, hervormingen in Oekraïne en de economische banden.