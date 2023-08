Oekraïense troepen breken door moeilijkste Russische verdedigingslinie heen: 'Vanaf nu zal het sneller gaan’

Oorlog Oekraïne LIVE | Oekraïense lesvlieg­tui­gen botsen: drie piloten omgekomen onder wie ‘gezicht’ van de luchtmacht

Bij een botsing tussen twee lesvliegtuigen in Oekraïne zijn drie piloten om het leven gekomen. Een van hen is de door interviews met westerse media bekende straaljagerpiloot Andrii Pilshchykov alias Juice, melden het staatsonderzoeksbureau en de luchtmacht zaterdag. Hij was volgens Oekraïense media ‘het gezicht’ van de Oekraïense luchtmacht en een fervent pleitbezorger van de levering van F-16's aan Kyiv. Lees hieronder alle ontwikkelingen over de oorlog in Oekraïne.