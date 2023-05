Oekraïne opgelucht over levering F-16’s: ‘Ze dichten de gaten in onze verdediging’

‘Yesssssss!’, appt Olena Halushka. Met een delegatie landgenoten reist de 35-jarige lobbyist al maanden Westerse hoofdsteden af om te lobbyen voor F-16's. Nu werpt dat zijn vruchten af, naast een diplomatieke marathon van de Oekraïense president Zelensky. ,,Hij is de hoofdact, dan komen wij”, lacht het voormalige gemeenteraadslid van Kyiv in een Haagse brasserie. Ze heeft net een ontmoeting gehad met minister van Defensie Kajsa Ollongren.

Halushka heeft een bijzonder verhaal. Aanvankelijk was ze in eigen land actief als corruptiebestrijder. Met strenge regels en veroordelingen van graaiers hoopte ze de lopende kandidatuur van Oekraïne voor het lidmaatschap van de Europese Unie te bespoedigen. Maar sinds de Russische invasie is er een andere prioriteit: Oekraïne vecht nu om te overleven als natie. Want als Vladimir Poetin zijn territoriale ambities waarmaakt, zijn al die Oekraïense dromen over dat zo gewenste EU-lidmaatschap ook meteen voorbij.

Volledig scherm Minister van Defensie Kajsa Ollongren (midden) ontvangt de Oekraïense delegatie, links Olena Halushka. © New Europe Center en ICUV | International Centre for Ukrainian Victory

Smeken om F-16's

Halushka is opgeleid als econoom maar weet inmiddels alles af van wapens. Eerst ijverde ze voor onder meer het door de Russen gevreesde Amerikaanse mobiele raketartilleriesysteem HIMARS, daarna voor zware Duitse, Britse en Amerikaanse tanks. Ondertussen bleef Oekraïne smeken om F-16 gevechtsvliegtuigen. Waarom zijn die eigenlijk zo ontzettend belangrijk?

Halushka toont een brochure die ze bondig samenvat: ,,F-16’s stoppen de gaten die we hebben in onze verdediging. Ze kunnen Russische bommenwerpers tijdig onderscheppen, ze kunnen vijandelijke radarinstallaties uitschakelen en ‘verder kijken’ dan Russische toestellen. Ook kunnen ze antischeepsraketten afvuren en zijn daarbij onmisbare luchtsteun bij offensieven. Want het gaat om de controle van het luchtruim. Daarbij ontbreekt het niet aan reserveonderdelen omdat ze beschikbaar zijn in veel Europese landen. Bovenal zijn het gemakkelijk leverbare, goede vliegtuigen die zich overal al hebben bewezen.”

Volledig scherm Ook minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra ging in gesprek met lobbyisten Alyona Getmanchuk en Olena Halushka (blauw jasje). © New Europe Center en ICUV | International Centre for Ukrainian Victory

Naar verluidt zijn er wereldwijd 2300 F-16’s gefabriceerd. De helft voor de Amerikaanse luchtmacht. In Europa kunnen Nederland, Noorwegen en Denemarken snel tientallen toestellen afstaan. België is ook belangrijk als spil in het onderhoud van de F-16’s, weet Halushka.

Maar tot vorige week hikte de Amerikaanse president Joe Biden aan tegen het ‘escalatie-risico’ door de levering van F-16’s. Is dit een rode lijn die de Russische dreiging met kernwapens zou kunnen aanwakkeren? Veel specialisten voorspellen dat het Kremlin zeker weer gaat dreigen maar ook dat Poetin wel uitkijkt nucleair te gaan. Daarmee is het hek van de dam en kan hij elke regeling met Kyiv wel vergeten.

Rusland kan zijn soldaten steeds maar aanvullen, wij kunnen ons dat niet veroorlo­ven

Inmiddels denkt kennelijk ook president Biden - die vetorecht heeft over het gebruik van Amerikaanse wapens in derde landen - dat Rusland geen gekke dingen gaat doen. Europese bondgenoten mogen nu van hem hun overbodige toestellen leveren en de piloten opleiden. Amerika garandeert de bewapening en reserveonderdelen.

Rutte

Halushka prijst de Nederlandse premier Mark Rutte en diens Britse collega Rishi Sunak die de Oekraïense zaak hebben bepleit. Voor het alom aangekondigde voorjaarsoffensief van Oekraïne zullen de F-16’s te laat komen, maar deze toestellen zullen vooral komende winter nodig zijn om nieuwe Russische bombardementen op de energiecentrales van Kiev en andere steden te voorkomen.

,,De Russen leren ook van de oorlog. Ze zijn nu al aan het overschakelen op goedkopere, geleide glijbommen. Daar kunnen we weinig tegen uitrichten, maar met F-16’s kun je de Russische bommenwerpers onderscheppen die de bommen afgooien. Het is gek dat het zolang heeft geduurd, want elke dag verliezen we onze mensen en dat is geen onuitputtelijke troef die we hebben.”

Formeel duurt het trainen van piloten zes maanden maar Oekraïense soldaten zijn extreem gemoti­veerd

,,Kiev is nu behoorlijk verdedigd maar veel andere steden zijn dat nog niet, ook daarvoor zijn F-16’s hard nodig. Rusland kan zijn soldaten steeds maar aanvullen, wij kunnen ons dat niet veroorloven. Willen we winnen, dan moeten we erg zuinig zijn op onze mensen. Die boodschap heb ik ook overgebracht aan Kamerleden in Den Haag.”

Soldaten slagen sneller

Volgens Amerikaanse bronnen zouden de F-16’s al komende herfst kunnen worden ingezet. Formeel duurt het trainen van piloten zes maanden maar net als bij het trainen met HIMARS en tanks zijn Oekraïense soldaten extreem gemotiveerd en slagen daarom veel sneller voor de opleiding, aldus Halushka.

Vliegen met zogeheten MIGS kunnen ze al als de besten. Het verschil met het vliegen in een F-16? Een Britse expert omschreef het als volgt: ‘Stel je voor dat je van een dertig jaar oude Renault overstapt in een nieuwe Mercedes en je in een reflex moet weten waar de knoppen zitten voor de ruitenwissers en de kop- en mistlampen. Zoiets maar dan vele malen ingewikkelder. Dat vraagt oefening en tijd’.