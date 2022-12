Oekraïne: veel Russische slachtoffers bij aanval op Melitopol

Het Internationaal Energie Agentschap (IAE) waarschuwt voor een toekomstig tekort aan gas. Voor deze winter heeft de Europese Unie genoeg ingeslagen, zo constateert het IAE, maar als Rusland de aanvoer nog verder terugschroeft, dan dreigen er volgend jaar wel tekorten. Weliswaar niet zo veel, maar toch genoeg om rekening mee te houden. Het IAE roept op meer geld vrij te maken voor het renoveren van slecht geïsoleerde huizen en de aanschaf van warmtepompen. Ook moeten consumenten nadrukkelijker worden opgeroepen om energie te besparen.

Melitopol

Het Oekraïense leger heeft aanvallen uitgevoerd op een kazerne in Melitopol, een stad in het zuidoosten van het land die bezet is door de Russen. Er zouden veel slachtoffers zijn gevallen, al wordt dat door Rusland ontkend. Ook in steden op het schiereiland de Krim (door Rusland geannexeerd in 2014) zijn verschillende explosies gemeld. Russische troepen hebben naar verluidt tegelijkertijd doelen in Donetsk en Loehansk, het oosten van Oekraïne, bestookt met raketten, drones en kanonnen. Ook hier zouden elektriciteitscentrales het doelwit zijn. Afgelopen zaterdag werd Odessa getroffen, een belangrijke stad in het zuidwesten. Daardoor zaten anderhalf miljoen mensen zonder stroom. ,,De situatie in de regio is erg moeilijk”, aldus president Volodimir Zelenski.

Volledig scherm Bij een aanval in de stad Kadiivka zouden leden van de Wagnergroep zijn omgekomen. © Sotsmerezhi

Oekraïne heeft ook gemeld dat het een hoofdkwartier van de Russische paramilitaire Wagner-groep heeft geraakt. Deze aanval in Kadiivka, een stad in de oostelijke regio Loehansk, zou aan een ‘groot aantal’ huurlingen het leven hebben gekost, aldus Serhiy Haidai, de Oekraïense gouverneur in ballingschap.

Er is nog geen onafhankelijke bevestiging van deze aanval, al zijn er wel aanwijzingen voor dat die inderdaad heeft plaatsgevonden. Zo heeft een pro-Russische blogger foto’s geplaatst van een stukgeschoten hotel waar soldaten van Wagner gelegerd zouden zijn geweest: ,,De aanval was uitgevoerd met Himars-raketten.” Er gaan ook geruchten als zou de zoon van Wagner-leider Jevgeni Prigozjin onder de slachtoffers zijn.

Quote Poetin heeft gewoon geen zin om zichzelf te verantwoor­den of saaie vragen te beantwoor­den Tatiana Stanovaja, analist

Geen persconferentie

Voor het eerst in zeker tien jaar houdt Vladimir Poetin geen traditionele eindejaarspersconferentie. Hetzelfde geldt voor de nieuwjaarsreceptie. Normaal gesproken gebruikt de Russische leider deze evenementen voor zijn eigen pr. Waarnemers houden het erop dat de besluiten zijn ingegeven door het voor de Russen slechte verloop van de oorlog in Oekraïne. ,,Het is niet dat Poetin niks te zeggen heeft”, meent de kritische analist Tatiana Stanovaja van R.Politik. ,,Hij heeft gewoon geen zin om zichzelf te verantwoorden of saaie vragen te beantwoorden.”

De Poolse president Andrzej Duda heeft zijn regering en die van Duitsland opgeroepen om meer Europese steun te vragen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. De twee landen hebben al vele mensen onderdak geboden, maar met de winter in aantocht worden dat er alleen nog maar meer, zo vreest hij. Zeker nu Rusland de energievoorziening als doelwit heeft. ,,We moeten de Europese gemeenschap vragen om meer geld voor onze landen”, zei Duda op een persconferentie in Berlijn. ,,Wij dragen een zware last bij de opvang van Oekraïners.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier onze video’s over de oorlog in Oekraïne: