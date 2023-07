Oekraïne zet hoofdmacht van leger in voor doorbraak naar Zwarte Zee

Amerikaanse bronnen, die worden aangehaald door The New York Times , hebben bevestigd dat de berichtgeving die de laatste uren van het slagveld komt, overeenkomt met hun eigen informatie: artilleriegevechten zijn opgevoerd langs de zuidelijke frontlijn in de regio Zaporizja, waar ook grote concentraties troepen en materieel zouden zijn verzameld.

Volgens twee anonieme functionarissen van het Pentagon ligt de focus van de Oekraïners nu op het zuidoostelijke front. Duizenden soldaten en gepantserde versterkingen worden daar ingezet in een hevige strijd. Daarbij gaat het voor het eerst om Oekraïense elite-eenheden die zijn getraind en volledig uitgerust door westerse landen en tot nu toe in reserve werden gehouden.

Artillerieaanvallen

Jevgeni Balitsky, een Russische bezettingsfunctionaris in Zaporizja, zei dat Oekraïne sinds gisteren 36 artillerieaanvallen heeft uitgevoerd op nederzettingen in de regio, maar dit kan nog worden geverifieerd. Igor Konasjenkov, de belangrijkste woordvoerder van het Russische ministerie van Defensie, meldde een ‘massale aanval’ en hevige gevechten ten zuiden van Orikhiv, een stad die ongeveer 100 kilometer van de kust ligt.

Zwarte Zee

Oekraïense functionarissen zouden het Pentagon hebben ingelicht dat de hoofdaanval de weg naar de Zwarte Zee betreft. De hoofdmacht wil oprukken in de richting van de stad Tokmak, en vervolgens, als die is ingenomen, naar Melitopol, dicht bij de kust. Het ultieme doel van dit offensief blijft zo de zogenaamde landbrug tussen door Rusland bezet Oekraïne en het schiereiland de Krim te doorbreken of op zijn minst het strategisch belangrijke schiereiland binnen het bereik van het Oekraïense artilleriegeschut te brengen. In 2014 annexeerde Rusland de Krim van Oekraïne en gebruikt het als basis voor zijn Zwarte Zeevloot en als bevoorradingsroute voor zijn troepen in het zuiden. Oekraïense functionarissen in Washington zouden hebben aangegeven dat deze operatie een tot drie weken kan duren, als er successen worden geboekt.