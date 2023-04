Oekraïners testen Russen met ‘steekproeven’: militairen steken scheidingsrivier Dnjepr over

Rusland is zich in Oekraïne aan het ingraven voor het alom verwachte Oekraïense tegenoffensief. Er zou daarom al enige weken zijn overgeschakeld van offensieve naar defensieve tactieken, aldus de Britse inlichtingendienst. Oekraïne is al met een eerste ‘proefaanval’ begonnen bij Cherson, maar het uiteindelijke doel ligt volgens oud-luitenant-generaal Mart de Kruif heel ergens anders.

Het hoofd van de Oekraïense inlichtingendienst, Kyrylo Boedanov, zei dit weekend in een interview ook dat Rusland ‘in alle gevechtsgebieden behalve Bachmoet is overgeschakeld op defensieve posities’.



Goed nieuws in ieder geval voor de bij bosjes vallende Russische soldaten. Mede door de tactische omschakeling zou het aantal dagelijkse gewonden en gesneuvelden aan Russische zijde deze maand met 30 procent zijn gedaald. In zijn dagelijkse briefing stelt het Britse ministerie van Defensie dat die daling waarschijnlijk ook te maken heeft met het einde van het Russische winteroffensief. Nu ook het zwaarbevochten en door Oekraïne taai verdedigde Bachmoet nog steeds standhoudt, zou dat offensief behoudens wat beperkte terreinwinst grotendeels zijn mislukt.

Russische bloggers melden in dat verband dat het Kremlin zou hebben besloten weer een aantal ‘falende’ generaals te vervangen. Volgens Britse bronnen is Rusland de troepen nu vooral aan het voorbereiden op het alom verwachte tegenoffensief van Oekraïne. Waar dat zal losgaan is overigens nog steeds de vraag.

Evacuatie

Volgens Oekraïense bronnen zou Rusland zijn gestart met de evacuatie van burgers uit de gebieden onder Cherson, aan de overkant van de rivier Dnjepr. De evacuatie komt daags nadat Oekraïense troepen de rivier - die beide legers scheidt - hebben overgestoken. Veel analisten denken dat het om ‘steekproeven’ gaat waarbij de Oekraïners de Russische reactie willen testen.

Quote Mijn inschat­ting is dat Oekraïne het meest waarschijn­lijk toch richting Melitopol zal gaan Mart de Kruif, oud-luitenant-generaal van de Koninklijke Landmacht

‘Schijnaanval’

,,Ik denk ook niet dat dit het grote tegenoffensief is, eerder een schijnaanval, zegt oud-luitenant-generaal van de Koninklijke Landmacht Mart de Kruif. ,,Als je over de Dnjepr gaat, wat overigens best wel knap is, kan dat dus heel goed een nevenaanval zijn, want daarmee bind je wel alle Russische eenheden die in de buurt van Cherson zitten. Mijn inschatting is dat Oekraïne het meest waarschijnlijk toch richting Melitopol zal gaan om de Russische bevoorradingslijnen naar de Krim - dat tachtig kilometer verderop ligt - af te snijden. Ik wil niet zeggen dat de aanval op Melitopol er ook definitief komt, maar in ieder geval leiden ze zo de aandacht af van waar ze hun zwaartepunt van het offensief gaan leggen.”

De Krim heroveren is te hoog gegrepen, denkt De Kruif: ,,Dan gaat Poetin met kernwapens rammelen en het is ook lastig want je moet over twee landtongen heen. Oekraïne heeft een schaarse offensieve capaciteit en die zullen ze inzetten bij wat echt cruciaal is en dat is niet de verovering van de Krim.’’



Eerder voorzag De Kruif dat het Oekraïense tegenoffensief in mei of juni zou beginnen, dat denkt hij nog steeds. ,,Alles hangt de komende weken af van hoe ver de Oekraïners zijn met de voorbereiding van hun offensief. Als je begint moet je minstens twee, drie weken je munitie op voorraad hebben, anders heeft het geen zin. Niemand weet of dat zo is.’’

